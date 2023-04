Im Odysseum in Köln werden Dinosaurier in Lebensgröße gezeigt. Das ist ganz schön aufregend, nicht nur für Kinder.

In „Jurassic Park 3“ gibt es eine Szene, in der die auf einer Insel voller Dinos gestrandeten Protagonisten durch ein früheres Labor gehen, das eher einem Horrorkabinett gleicht: halb fertige Dinosaurierbabys, die in riesigen Reagenzgläsern in brackigem Wasser schwimmen und an einer Unmenge von Schläuchen hängen. Eine der Hauptfiguren läuft die Gläser entlang, bis sie an einem besonders lebendig dreinblickenden Dinokopf stehen bleibt. Sie beugt sich vor, um genauer hinzusehen, und im Bruchteil einer Sekunde bewegt sich der Fokus der Dinopupille – da steht ein höchst lebendiger Raptor hinterm Glas. Und greift an.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Ungefähr so könnte es heute in Köln auch laufen. Die Raptoren werden zwar festgehalten von todsicherem Eisen – so sicher, dass der Wärter die Besucher beständig dazu auffordert, mal dran zu rütteln, natürlich nur an dem Eisen, in dem kein bissiger Dino steckt. Die vier eingesperrten Tiere tragen ihren Eisenmaulkorb, doch ihre Augen rollen böse, immer wieder ruckeln sie an ihrem Gefängnis und ziehen drohend die Lefzen hoch.