First Dog Major : Joe Bidens Hund soll bissiger sein als bisher bekannt

First Dog Major wurde schon zum zweiten Mal in der Hundeschule angemeldet. Bild: EPA

Der Schäferhund des amerikanischen Präsidenten Joe Biden und seiner Ehefrau Jill soll öfter zugebissen haben als zugegeben. First Dog Major griff an acht Tagen angeblich acht Mal Mitarbeiter des Secret Service an.