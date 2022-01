In Tokio : Japans ältester Zoo zeigt erstmals seltene Panda-Zwillinge

Eigentlich ist der Ueno-Zoo in Tokio geschlossen, doch für die zwei Bären wird eine Ausnahme gemacht: Die Panda-Zwillinge Xiao Xiao und Lei Lei begeistern dort derzeit Besucher, die per Losverfahren ausgesucht wurden.

Der Ueno-Zoo in Tokio ist aus Sorge vor dem Coronavirus derzeit geschlossen. Doch für das Debüt der seltenen Panda-Zwillinge Xiao Xiao und Lei Lei macht der Zoo eine Ausnahme. An drei Tagen bis Freitag dürfen je 1080 Besucher, die durch Los ausgesucht wurden, das Zwillingspärchen für je eine Minute bestaunen.

Ein Video des Zoos zeigt verzückte Besucher, die hinter ihren Corona-Schutzmasken die Niedlichkeit der Bären preisen. Jeder der Zwillinge wiegt 13 bis 14 Kilogramm. Xiao Xiao und seine Schwester Lei Lei waren im vergangenen Juni von der heute 16 Jahre alten Pandabärin Shin Shin in Tokio geboren worden.

Die Pandabären sind Leihgaben der chinesischen Regierung. Auch die Nachkommen müssen nach einer bestimmten Zeit nach China zurück. Die Pandemie erschwert indes die Reise. Die Bärin Xiang Xiang, die vor vier Jahren als Tochter von Shin Shin im Zoo in Tokio zur Welt kam, ist so schon mehr als ein Jahr länger in der japanischen Hauptstadt zu sehen als es Peking ursprünglich zugestanden hatte.

Wann der Ueno-Zoo mitten in Tokio wieder aufmacht ist unklar. Das Coronavirus breitet sich in den vergangenen Tagen in Japan drastisch aus. Erstmals seit Anfang September erreichte die Zahl der Neuinfektionen am Mittwoch landesweit mehr als 10.000.

Im Vergleich zu Deutschland ist das wenig, doch markiert es für Japan den Beginn der sechsten Viruswelle. Die Zahl der Neuinfektionen lag zuletzt mehr als zehnmal höher als vor einer Woche.