Der Streit um den Um­gang mit Bären in der nordita­lie­nischen Region Trentino-Südtirol spitzt sich weiter zu. Anlass für den jüngsten Zwist ist der Tod des 26 Jahre alten Joggers Andrea Papi, der am 5. April in Caldes im Val di Sole in der Provinz Trient von ei­nem Bären angegriffen worden war.

Die Untersuchung der Biss- und Kratzspuren an dem Leichnam legt nahe, dass die Bärin JJ4 für den tödlichen Angriff verantwortlich war. Ein Gegengutachten, das eine Tierschutzorganisation hat erstellen lassen, kommt dagegen zu dem Ergebnis, dass der Jogger von einem ausgewachsenen Bärenmännchen an­ge­griffen wurde. Darauf weise zu­mal der Abstand der Eckzähne in den Bisswunden hin.

Der Präsident der Provinz Trient, Maurizio Fugatti, hatte nach dem tödlichen Vorfall von Anfang April die Bärin JJ4 (von Tierschützern auch Gaia genannt) zum Abschuss frei­gegeben. Wenige Tage darauf wurde die Bärin jedoch in ein abgesichertes Wildgehege gebracht, nachdem sie in eine im Val di Sole aufgestellte Falle gegangen war. JJ4 ist eine Schwester des 2006 in Bayern getöteten „Problembären“ Bruno, der von Norditalien über die Al­pen gewandert war und in Bayern Nutztiere gerissen hatte.

Tierschutzorganisationen haben Klage gegen den Abschussbefehl Fu­gattis eingelegt. Zuletzt verfügte das Verwaltungsgericht in Trient am 26. Mai die Aussetzung des Ab­schussdekrets von Provinzprä­sident Fugatti bis zu einem endgültigen Richterspruch, der für den 27. Juni erwartet wird. Jüngst hat sich ein Gnadenhof in Niederbayern bereit erklärt, die Bärin JJ4 Gaia bei sich aufzunehmen. Tierschützer wollen die Kosten für den Transport der Bärin übernehmen.

Fugatti steht seit Anfang dieser Woche unter Personenschutz, weil sich in einem an ihn adressierten Drohbrief eine Patrone befand. Laut Behörden wurde der Brief von mi­litanten Tierschützern verschickt. Weil in dem Schreiben auch die Na­men der Kinder Fugattis erwähnt werden, steht die gesamte Familie des Provinzpräsidenten unter Polizeischutz. Der Präsident der be­nachbarten Provinz Südtirol, Arno Kompatscher, erklärte sich soli­darisch mit seinem Amtskollegen: „Diese Drohungen sind eine unannehmbare Form von Gewalt und eine Bedrohung der Demokratie.“

Empörung über Tierschützer rief auch ein Vorkommnis im Zusammenhang mit einem Gedenk- und Solidaritätslauf hervor, der für das Opfer Andrea Papi und dessen Hinterbliebene veranstaltet werden soll. Auf die Teilnehmerliste hat sich eine Person unter dem Namen „JJ4“ eingetragen.

Papis Lebens­ge­fährtin Alessia Gregori reagierte auf Facebook auf die Provokation: „Ihr habt mich mit jeder erdenk­lichen Bezeichnung traktiert, aber nun bitte ich euch, selbst ein Adjektiv für eine Person zu finden, die zu so etwas fähig ist. Ihr Extremisten sollt in der Hölle schmoren!“