Moratorium hat Bestand : Kommerzieller Walfang bleibt verboten

Kushiro, Japan: Ein Zwergwal wird in einem Netz in einem Hafen von einem Schiff geladen.

Das inzwischen 40 Jahre alte Moratorium, das den Fang von Meeressäugetieren verbietet und 1986 in Kraft trat, hat Bestand. Der Antrag vom Inselstaat Antigua und Barbuda, die Diskussion über den kommerziellen Walfang offiziell wieder zuzulassen, wurde beim Treffen der Internationalen Walfangkommission (IWC) zurückgezogen, nachdem sich für die Resolution keine Mehrheit fand. Auch eine von Kambodscha, Guinea und Gambia angestoßene Resolution, die in dieselbe Richtung zielte mit der Begründung, durch erlaubten Walfang die Ernährungssicherheit der Welt zu verbessern, kam nicht zur Abstimmung. Vertreter der 88 Mitgliedstaaten der IWC kamen in der vergangenen Woche erstmals seit vier Jahren wieder zu einem Treffen zusammen. Das Gremium, das sich sonst alle zwei Jahre trifft, aber wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 nicht die Möglichkeit dazu hatte, tagte im slowenischen Portorož.

Schon beim letzten Treffen in Florianópolis in Brasilien im Jahr 2018 hatte Japan versucht, das Verbot des kommerziellen Walfangs aufheben zu lassen. Walfang könne nachhaltig geschehen, hieß es damals aus Tokio. Ein Jahr später verließ die Walfangnation die IWC, seither fühlt sich das Land nicht mehr an das Moratorium gebunden. Japan saß nun allerdings als Beobachter mit am Tisch.

Vorstöße „eindeutig von Japan gelenkt“

Naturschützer wie Nicolas Entrup von der Organisation Ocean-Care gehen allerdings davon aus, dass die Vorstöße der nicht einmal selbst jagenden IWC-Nationen „eindeutig von Japan gelenkt wurden“. Die karibischen, afrikanischen und asiatischen Länder versprechen sich offenbar eine finanzielle Unterstützung vonseiten der wohlhabenden ostasiatischen Nation.

Die Europäische Union lehnte eine Aufhebung des Verbots geschlossen ab, wie ihr Vertreter, der Tscheche Jiří Mach, bestätigte. Die Haltung der EU dazu sei „absolut klar“, hatte er schon im Vorfeld mitgeteilt: „Wir lehnen jeden Vorstoß ab, der ein Fortbestehen des Moratoriums untergraben oder den Bestand der Meeressäuger gefährden könnte.“

Auch die naturschutzorientierten Länder mussten allerdings eine Niederlage auf der Tagung einstecken: Da die Vertreter der 17 Staaten, die den Walfang befürworten, den Plenarsaal bei einer Abstimmung verließen, wurde diese damit verhindert. Bei der gescheiterten Resolution ging es um die Einrichtung eines Walschutzgebiets im Südatlantik. Es sei fair, dies als diplomatischen Skandal und Erpressung von Mitgliedern eines internationalen Abkommens zu bezeichnen, hieß es von Ocean-Care dazu. Allerdings, so Nicolas Entrup, „gelang der IWC ein kleiner Schritt nach vorne in Richtung einer stärker am Walschutz orientierten Organisation, und – was am wichtigsten ist – sie hielt das Moratorium auf kommerziellen Walfang aufrecht“.

Die Konvention zur Regulierung des Walfangs wurde 1946 von 15 Staaten verhandelt und trat 1948 in Kraft. Nach dem Ausscheiden Japans hat die IWC, auch wegen der Pandemie, Geldsorgen. Ein Drittel der Mitglieder hat seine Beiträge nicht gezahlt.