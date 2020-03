Aktualisiert am

Experiment in Indonesien : Hühner statt Handys

Dank Küken sollen die Jugendlichen in Badung weniger am Smartphone hängen. (Archivbild) Bild: dpa

In Indonesien hat ein Bürgermeister Küken an Kinder verteilt. Sie sollen damit weniger am Smartphone hängen.