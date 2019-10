Bisher kein Problem-Bär : In Bayern ist der Braunbär los

In Bayern ist der Braunbär los. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch tappte in der Nähe von Schloss Linderhof im Graswangtal, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, ein Bär in eine Wildtierfotofalle. „Wir gehen davon aus, dass die verschiedenen Bärennachweise im bayerisch-österreichischen Alpenraum in den vergangenen Wochen von demselben Bären stammen“, sagt eine Sprecherin des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) in Augsburg auf Nachfrage gegenüber der F.A.Z. Am 8. Oktober löste ein Bär in der Nähe des Plansees auf dem Gemeindegebiet von Lermoos eine Fotofalle aus. Eine Woche vorher hatte eine Touristin in Balderschwang im Oberallgäu ein Foto von Kotspuren aufgenommen, die einem Bären zugewiesen werden konnten.

Schon im Juni wurde im Gemeindegebiet von Reutte in Tirol ein Braunbär von einer Wildtierkamera aufgenommen, nachdem bereits einen Tag vorher ein Rotwildkadaver gefunden worden war. Das Rotwild geht genauso auf das Konto eines Bären wie drei gerissene Schafe, die wenige Wochen vorher im Tiroler Pitztal gefunden worden waren. Ob es sich dabei um denselben Bären handelt, ist laut Martin Janovsky, dem Beauftragten des Landes Tirol für große Beutegreifer, zu denen auch Bären zählen, aus den Spuren nicht eindeutig feststellbar. Auch beim LfU in Augsburg heißt es: „Aufgrund fehlender DNA-Nachweisspuren ist eine Individualisierung bislang nicht möglich.“ Es handele sich vermutlich um ein männliches Tier aus der nächstgelegenen, etwa 120 Kilometer entfernten, Bärenpopulation im italienischen Trentino, das etwa zwei bis drei Jahre alt sei.

Aus der Gegend nördlich des Gardasees war nicht nur 2016 ein einzelnes Tier bis in den Schweizer Kanton Graubünden gewandert; aus dieser Bärenpopulation stammte auch der Braunbär mit dem wissenschaftlichen Namen JJ1, besser bekannt als Problembär Bruno, der im Mai 2006 ebenfalls in der Gegend von Schloss Linderhof über die Grenze gekommen war und dort bei vielen Menschen Angst und Schrecken hervorgerufen hatte, weil er keine Scheu vor Menschen gezeigt hatte. Schließlich wurde das Tier von einem bis heute Unbekannten im oberbayerischen Rotwandgebiet am Spitzingsee erschossen.

„Keine Essensreste und keinen Müll zurücklassen“

Ein Problemtier scheint der Bär, der aktuell auf Wanderschaft ist, jedoch nicht zu sein. „Im Gegensatz zu Bruno ist der Bär, der momentan im deutsch-österreichischen Grenzgebiet unterwegs ist, vor allem nachtaktiv und weicht den Menschen aus“, sagt die Sprecherin des Landesamts für Umwelt. „Weil das Tier sich so unauffällig verhält, sind weitergehende Maßnahmen aktuell nicht erforderlich.“ Nutztierhalter und deren Verbände seien über angemessene Herdenschutzmaßnahmen informiert und würden genauso wie die Bevölkerung über die aktuellen Entwicklungen unterrichtet.

Im Gegensatz zum Thema Wölfe reagieren die bayerischen Almbauern auf den Bären gelassen. „Ein einzelnes Tier ist kein Problem für uns“, sagt Hans Stöckl, der Geschäftsführer des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern. Bleibe das Tier Siedlungen und Weidetieren fern, hätten die Bauern keine Schwierigkeiten mit dem Bären. Die Tiere, die den Sommer auf den Almen verbracht haben, seien längst im Tal. Nur siedlungsnah seien noch Tiere auf den Weiden. „Vor dem Winter erwarten wir deshalb keine Risse durch diesen Bären, zumal Bären sich hauptsächlich von pflanzlicher Nahrung ernähren. Und wo der Bär bei seiner Suche nach einem Weibchen, das er bei uns nicht findet, nach dem Winter unterwegs sein wird, weiß man nicht“, sagt Stöckl. Die Almbauern hoffen, dass der Bär bis zum nächsten Sommer seinen Weg wieder zurück zu seiner Population im Trentino gefunden haben wird.

Damit der Bär sein arttypisches Verhalten beibehält und es nicht zu Konflikten zwischen Mensch und Tier kommt, rät das LfU, seinen Lebensraum nicht zu stören. „Da Bären sehr schnell lernen, Menschen und deren Nähe mit leicht verfügbarer Nahrung in Verbindung zu bringen, ist es bei Aufenthalten in der Natur etwa auf einem Wanderausflug wichtig, sehr genau darauf zu achten, in der Natur keine Essensreste und keinen Müll zurückzulassen.“ Das in den Ammergauer Alpen gelegene Graswangtal, in dem der Bär in die Fotofalle getappt ist, wird von Wanderern stark frequentiert. Ob der Bär sich noch immer in Bayern aufhält oder ob er auf seiner Wanderschaft schon wieder nach Österreich zurückgekehrt ist, darüber gab es am Freitag zunächst keine gesicherten Erkenntnisse.