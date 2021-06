Hunde aus dem Tierheim : Die Bestie und mein großes Herz

Aktualisiert am

Die aparte Tierheimleiterin, Jahrzehnte jünger als ich und doch Jahrzehnte erfahrener mit Tieren, schaut zweifelnd. Elvis an ein Herrchen geben, das noch nie einen Hund hatte, also keine Ahnung hat? Elvis ist eine Mischung aus Jagd- und Hütehund, knapp drei Jahre alt, nicht kastrierter Rüde, ein Kraftpaket, schon zweimal im Tierheim gelandet. Hardcore. Aber ein schönes Tier, ein bisschen Labrador, ein bisschen Mali­nois. Das Herrchen bin ich oder vielmehr: Ich will das Herrchen werden.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Ich bin mit Elvis schon einige Male Gassi gegangen. Auch bei mir zu Hause war er schon, einmal mit Übernachtung. Hat alles geklappt. Ich würde ihn nehmen, er hat etwas. Er hat auch ein bisschen von mir. Er mag keine Gesellschaften und keine Unruhe, er liebt lange Wanderungen und immer gleich ablaufende Tage. Er leidet immer an Hunger. Elvis hat im Tierheim eine sehr sympathische ehrenamtliche Betreuerin. Sie spricht sich für mich aus und berichtet der Leiterin, die beiden – also Elvis und ich – hätten schon ein ganz gutes Verhältnis aufgebaut. Elvis sei viel ruhiger geworden, markiere auch nicht mehr so viel. Für hundeferne Leser: markieren gleich pinkeln.