Ein Hund ist auf der Autobahn 72 in Sachsen zu einem toten Artgenossen gerannt und hat dadurch eine Vollsperrung verursacht. Ein Autofahrer entdeckte das trauernde Tier am späten Sonntagabend in Richtung Leipzig kurz vor der Anschlussstelle Zwickau-Ost, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Polizisten sahen schließlich, wie der Mischlingshund um einen toten anderen Hund herumsprang, mit dem er mutmaßlich zuvor unterwegs war.

Nach Angaben der Polizei verteidigte er „sichtlich trauernd“ und „aufgeregt“ seinen toten Freund. Dieser sei vermutlich überfahren worden.

Da die Polizisten das Tier nur schwer einfangen konnten, sperrten sie die Autobahn vorübergehend in beide Richtungen komplett.

Als sich der Hund beruhigte, nahmen sie ihn schließlich mit. Weil der Besitzer des Tieres zunächst nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde er in der Nacht in ein Tierheim gebracht.