Kobra in Herne : Giftige Schlange nach tagelanger Suche gefangen

Nachdem die Monokelkobra in Herne am Nachmittag in einem Kellereingang gesuchtet wurde, ist sie nun eingefangen. Am Sonntag hatte eine Bewohnerin erstmals wegen der giftigen Schlange Alarm geschlagen.

Die in Herne entwischte giftige Kobra ist nach tagelanger Suche am Freitagabend eingefangen worden. Die giftige Schlange sei unter einer Stufe am Kellereingang eines Wohnhauses lebend erwischt und von einem Schlangenexperten in Obhut genommen

worden. „Niemand wurde verletzt“, teilte die Stadt im Ruhrgebiet mit. Bereits am Nachmittag wurde die Schlange in der Kelleröffnung entdeckt und isoliert, um zu verhindern, dass sie verschwinde.

Zuvor hatte die Stadt den ausquartierten Bewohnern verkündet, sie dürften in ihre Wohnungen zurückzukehren, obwohl die Schlange sich nach wie vor in dem Gebäudekomplex aufhalten soll. Nach der Durchsuchung durch Experten der Feuerwehr Düsseldorf sei man „absolut sicher“, dass sich die Schlange nicht mehr im Hausflur und in den Wohnungen befinde, sagte Ordnungsdezernent Johannes Chudziak am Freitag in Herne.

Für das Tier hatte man zu diesem Zeitpunkt einen anderen Plan: Der Dachboden und der Keller sollten amtlich versiegelt und zweimal täglich kontrolliert werden. „Wir gehen davon aus, dass wir die Schlange durch unsere Maßnahmen im Gebäude isoliert haben und diese aufgrund von Wasser- und Futtermangel verenden wird“, hieß es. Die erwogene Möglichkeit, Gas in das Gebäude einzuleiten, werde zurückgestellt.

Die hochgiftige Monokelkobra mit einer geschätzten Länge von mindestens 1,40 Metern war am Sonntag in einem der vier Treppenhäuser der Wohnanlage von einer Bewohnerin entdeckt worden. Die Stadt vermutet, dass das Tier aus der Wohnung eines Mieters stammt, in der dieser 20 Giftschlangen hielt. Der Wohnkomplex war bereits am Sonntag aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Die 30 Bewohner der Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen.