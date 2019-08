Herne : Eine Monokelkobra schleicht sich

In Herne herrscht Alarm: Eine entwischte Kobra hält die Stadt im Ruhrgebiet in Atem, ihr Biss kann lebensgefährlich sein. Gefunden wurde sie noch nicht, dafür aber ihre Haut.

Ausgebüxte Tiere machen immer wieder Schlagzeilen. Eine der skurrilsten Geschichten ereignete sich vor 25 Jahren. Anfang Juli 1994 war der Kaiman Sammy seinem Besitzer bei einem Spaziergang an einem Baggersee in Dormagen abhandengekommen. Tagelang zog sich die dramatische Suche hin. Zuletzt berichteten Fernsehteams aus aller Welt. Mühelos füllte Sammy das Sommerloch. Die Monokelkobra, nach der gerade ganz Herne sucht, wird keine vergleichbare Karriere machen – schon weil es längst kein Sommerloch mehr gibt.

Dabei ist die Sache diesmal noch dramatischer als damals bei Sammy. Die Schlange ist hochgiftig. Bei einem Biss bestehe Lebensgefahr, sagt Roland Byner, der Schlangefachmann von der Bochumer Feuerwehr, der an der Suchaktion in der Stadt im Ruhrgebiet beteiligt ist. Monokelkobras sind zwar nicht aggressiv, aber sie greifen an, sobald sie sich bedroht fühlen. Sie richten ihren Vorderkörper auf, weiten die Halsregion zu einem breiten Schild, und die an eine Brille erinnernde Nackenzeichnung wird deutlich sichtbar – daher ihr Name.

Die zwischen 1,40 und 1,60 Meter lange Monokelkobra aus Herne war nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntag einem Mann entwischt, der in seiner Wohnung rund 20 Giftschlangen hält. Im Hausflur sichtete eine Nachbarin das Tier noch einmal kurz. Seither ist es spurlos verschwunden. Weil sich an das Mehrfamilienhaus weitere Mietshäuser anschließen, deren Keller miteinander verbunden sind, die Schlange also in eines der anderen Gebäude gelangen könnte, mussten alle 30 Mieter ihre Wohnungen verlassen. Die meisten von ihnen kamen bei Bekannten oder Verwandten unter, drei wurden in eine städtischen Notunterkunft gebracht.

Der Fall erinnert an die Suche nach einer – allerdings wesentlich jüngeren – Monokelkobra Anfang 2010 in Mülheim an der Ruhr. Wie damals brachten Einsatzkräfte auch in Herne auf den Böden der betroffenen Häuser Klebstreifen an, in der Hoffnung, dass die Schlange dort hängenbleibt oder wenigstens im ebenso weitflächig verteilten Mehl Spuren hinterlässt. In Mülheim wurde die Monokelkobra erst nach drei Wochen gefunden – das Tier hatte sich an einem der Klebebänder verfangen und war verendet.

Mehr zum Thema 1/

Markus Baur sagt, er wolle den Fall von Herne nicht verharmlosen. „Wenn Sie von einer Kobra gebissen werden, haben Sie ein Problem.“ Der Leiter der Reptilienauffangstation in München sagt aber auch: „Wer gebissen wird, stirbt nicht innert Minuten.“ Es bleibe die Zeit, den Notarzt zu rufen und den Schlangenbiss mit dem Immunserum Antivenin zu behandeln, das intravenös verabreicht wird. Außerdem: Rund drei Viertel der Schlangenbisse seien reine „Abwehrbisse“ und nicht giftig.

Bauer kritisiert, dass manche Personen nur deshalb eine Schlange hielten, weil sie es „cool“ fänden. „In falschen Händen ist eine Kobra brandgefährlich.“ Terrarien müssten gut verschlossen und aus bruchsicherem Glas sein. Für eine fatale Entwicklung hält es Markus Baur, dass sich der Handel immer mehr ins Internet verlagert. „Dort finden Sie alles“, unabhängig davon, ob die Haltung im jeweiligen Bundesland erlaubt sei oder nicht. Zudem gehe durch den Internethandel die fachkundige Beratung in den Zoohandlungen verloren. Auch die Auffangstation hat keine belastbare Zahlen, wie weit verbreitet giftige Schlangen als Haustiere sind.

Derweil schien in Herne am Montagnachmittag eine kuriose Wendung möglich: Zwar fanden die Reptilienfachleute weder an den Klebestreifen noch im Mehl die kleinste Spur, dafür aber stießen sie in einem der Keller auf eine Schlangenhaut. Die Fachleute wollten nicht ausschließen, dass die Kobra wieder in ihr Terrarium zurückgekehrt ist. Nun soll überprüft werden, ob die Haut zu einer der rund 20 Giftschlangen passt, welche die Behörden mittlerweile sichergestellt haben. Dem Mieter wurde die weitere Haltung untersagt. Nach Angaben eines Stadtsprechers bestreitet der Mann, Besitzer der entwischten Schlange zu sein.