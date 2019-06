Hahnenstreit in Frankreich : Le coq est fort

Rückweg von Familienfesten : 17 Tote bei schwerem Unfall mit Reisebus in Dubai

Ein Bus mit 31 Fahrgästen an Bord ist auf einer Schnellstraße in Dubai gegen eine Höhenbegrenzung über der Fahrbahn gefahren – 17 Menschen kamen ums Leben, fünf weitere wurden teils schwer verletzt. An Bord waren auch Deutsche.