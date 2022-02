Zoo in New York

Zoo in New York : Gleichgeschlechtliches Pinguin-Paar bekommt Nachwuchs

Elmer und Lima sind jetzt Väter: Tierpfleger in New York haben dem gleichgeschlechtlichen Pinguinpaar ein Ei gegeben, dass von seinen biologischen Eltern vernachlässigt wurde. Der Nachwuchs entwickelt sich prächtig.

Elmer und Lima, gleichgeschlechtliche Pinguine in einem New Yorker Zoo, sind Väter geworden. Fotos, die der Rosamond Gifford Zoo in Syracuse jetzt in sozialen Medien veröffentlichte, zeigten ein erdfarbenes Küken mit hellem Flaum. Das Junge, das vor fünf Wochen schlüpfte, ist das erste, das in Syracuse durch ein gleichgeschlechtliches Paar ausgebrütet wurde.

Tierpfleger hatten Elmer und Lima das Ei im Dezember ins Nest gelegt, nachdem das biologische Elternpaar wenig Talent beim Brüten bewiesen hatte. Mit einer Eiattrappe hatte der Zoo zuvor Elmers und Limas Brutpflegeverhalten getestet. Laut Zoodirektor Ted Fox eignet sich nicht jedes Pinguin-Paar für Brut und Aufzucht. „Einige Paare setzten sich zwar auf das Nest, merken aber nicht, wenn das Ei zur Seite rollt. Andere streiten sich darüber, wer wann auf dem Ei sitzen darf“, sagte Fox dem Sender CBS.

Auch nach dem Schlüpfen kümmerten sich Elmer und Lima, zwei Humboldt-Pinguine (Spheniscus humboldti), weiter um das Junge, das vor vier Wochen knapp 230 Gramm auf die Waage brachte. Die Vögel, Jahrgang 2016 und 2019, sind nicht die ersten gleichgeschlechtlichen ihrer Art, die sich als Pflegeeltern bewährten. Im Jahr 2020 brüteten zwei weibliche Pinguine in Spanien ein fremdes Ei aus, zwei Jahre zuvor hatte in Australien ein männliches Paar Nachwuchs bekommen.