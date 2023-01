Schreck im Saarland : Giftige Schlangen und Spinnen aus Terrarien entwischt

Aktualisiert am

In einem Mehrfamilienhaus im saarländischen Schiffweiler entkommen Giftschlangen und Spinnen aus ihren Terrarien und lösen einen Polizeieinsatz aus. Die Suche nach weiteren Tieren soll am Donnerstag fortgesetzt werden.

Eine giftige europäische Hornotter, auch Hornviper genannt, in einem Terrarium (Symbolfoto) Bild: dpa

Giftschlangen und Spinnen auf Abwegen haben Einsatzkräfte im saarländischen Schiffweiler in Atem gehalten. Vor einem Mehrfamilienhaus war am Mittwoch zunächst eine giftige Hornviper entdeckt worden. Sie soll einem Bewohner gehören, der länger nicht mehr zu Hause gewesen ist. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere und möglicherweise giftige Tiere entwischt waren, mussten 16 Bewohner das Gebäude verlassen, wie der Bürgermeister der Gemeinde, Markus Fuchs, am Abend sagte.

Einsatzkräfte öffneten die Wohnung des Tierhalters und inspizierten sie gemeinsam mit einem Experten. Sie fanden ersten Angaben zufolge eine zweite Giftschlange frei in der Wohnung sowie mehrere offenbar ebenfalls giftige Spinnen, die nur zum Teil in einem Terrarium waren.

Nach Angaben der Saarbrücker Zeitung stießen die Wehrleute zudem auf zahlreiche Schlangenhäute sowie tote Schlangen. Die Suche nach möglichen weiteren Tieren sollte am Donnerstag fortgesetzt werden. Die beiden überlebenden Schlangen wurden in einen Zoo gebracht. Wie die Tiere entwischen konnten, war zunächst unklar. Das Haus wurde indes Medienangaben zufolge versiegelt und Schlüssellöcher sowie Türritzen verklebt, damit womöglich noch unentdeckte Spinnen und Schlangen nicht entwischen könnten.