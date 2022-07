Belohnung für Hinweise : Munition im verirrten Orca-Wal gefunden

Der Orca-Wal, der Ende Mai tot in der Seine entdeckt wurde, hat offenbar eine andere Leidensgeschichte hinter sich, als bislang angenommen. Der Wal hatte sich in den französischen Fluss verirrt und nicht mehr herausgefunden. Zwei Wochen versuchten Helfer, das Tier zurück ins Meer zu lotsen – erfolglos. In einem Labor in Paris wurde das tote Tier daraufhin untersucht, nun liegt ein Autopsie-Bericht vor.

Die Behörden in Frankreich waren bisher davon ausgegangen, dass das Tier krank gewesen sei. Wie die Präfektur damals mitteilte, seien auf Luftaufnahmen des Tiers Geschwülste und Ausschlag zu erkennen gewesen. Der Orca habe wohl an einem weit fortgeschrittenen Pilzbefall gelitten, was auch Auswirkungen auf das Gehirn haben könnte.

Wie sich nun jedoch herausstellte, könnte das Tier zudem absichtlich verletzt worden sein: Wie „Le Parisien“ am Sonntag berichtet, wurde im Fleisch des Orcas Munition aus einer Handfeuerwaffe gefunden.

10.000 Euro gegen Informationen

Die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd hat dem Bericht zufolge eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt für alle Hinweise, die zum Täter führen. Die Ermittlungen laufen, berichtet die Zeitung, mit dem Hinweis, dass eine solche Tat in Frankreich drei Jahre Haft sowie 150.000 Euro Strafe zu Folge haben kann. „Die wahrscheinlichste Hypothese ist die eines Schuss eines Fischers“, sagt Lamya Essemlali, die für Sea Shepherd aktiv ist. Laut der Organisation habe man durch das Ausloben einer Geldsumme schon einmal 2019 erfolgreich Informationen darüber erlangt, wer Robben in Finistère geköpft hatte.

Der Orca-Wal aus der Seine sei jedoch nicht direkt an der Schussverletzung gestorben: „Man weiß nur, dass die Kugel nicht den Tod verursacht hat. Der Schuss wurde von Weitem abgefeuert, die Kugel drang nicht bis zu den Knochen vor“, sagt die Tierschützerin Sophie Poncet. Mehr Erkenntnisse aus dem Gewebe ließen sich für die kriminelle Aufarbeitung nicht ableiten. Tatzeit und Ort blieben weiter unbekannt.

Essemlali von Sea Sepherd sagt mit Blick auf einen Finnwal, der sich ebenso in der Seine verirrt hat, dass hinter dem Tod des Orcas auch eine „traurige Serie“ stecken könnte. Nach den Tätern jedenfalls wird weiter gesucht.