Dass ausgerechnet der Amerikaner Michael Skvarla seine Entdeckung erst nach Jahren zuordnen konnte, ist fast so überraschend wie der Fund selbst.

Als der Entomologe im Jahr 2012 auf dem Weg von der University of Arkansas nach Hause an einem Supermarkt in Fayetteville anhielt, um Milch zu kaufen, fiel ihm ein „riesiges“ Insekt an einer Wand des Gebäudes auf. „Ich nahm das Insekt in meine Hand und ging mit ihm zwischen meinen Fingern einkaufen“, erinnerte sich der Mittdreißiger jetzt auf der Website der Pennsylvania State University, an der er seit einigen Jahren forscht.

Nach dem Einkauf fuhr Skvarla nach Hause, präparierte das Insekt und vergaß es. Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 holte er den vermeintlichen Ameisenlöwen für einen Online-Kursus zur Identifizierung von Insekten wieder aus der Schublade – und staunte. Wie der Insektenforscher und seine Studenten per Zoom zuhause vor den Mikroskopen herausfanden, hatten sie eine Florfliege vor sich.

Das Insekt aus der Jurazeit mit einer Flügelweite von fast fünf Zentimetern war im Osten der Vereinigten Staaten zuletzt vor etwa 50 Jahren beobachtet worden. Künstliches Licht, Urbanisierung sowie nicht-einheimische Arten von Käfer und Erdwürmern, vermutete Skvarla, hatten es damals aus der Region vertrieben.

Wie der Gliederfüßer mit den netzartigen Flügeln (Polystoechotes punctata) vor elf Jahren an die Wand eines Supermarktes in Arkansas kam, bleibt dagegen ein Rätsel. Die Ozark Mountains in Arkansas könnten laut Skvarla zu den bislang vernachlässigten Hotspots der Biodiversität in Nordamerika zählen. „Für ein großes, auffälliges Insekt wäre dort der ideale Platz, um unentdeckt zu bleiben“, meint der Entomologe.