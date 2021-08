Aktualisiert am

Was habt ihr ihnen angetan?

Film über das Schwein Gunda : Was habt ihr ihnen angetan?

Gunda ist ein Film über ein Schwein, das auf einem Bauernhof lebt. Keine possierliche Ferkelkomödie à la „Schweinchen Babe“, sondern eine Dokumentation über eine Muttersau, und im Laufe dieses Artikels wird deren Ende verraten. Wen so etwas stört, der breche die Lektüre am besten gleich an dieser Stelle ab.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Andererseits müsste man schon recht ordentliche Scheuklappen tragen, um sich nicht ausmalen zu können, wie ein solcher Film wohl enden mag. Diese Art von Verdrängung setzt schon ein, wenn man als Kind ein Bauernhof-Bilderbuch durchblättert und die Abbildungen der meist lächelnden Tiere betrachtet. Die Kühe, klar, die geben Milch, die Hühner legen Eier, der Hahn weckt morgens den Bauern und die anderen Tiere. Der Hund bewacht den Hof. Und die Schweine? Ja, warum eigentlich leben Schweine auf dem Bauernhof? Sicher nicht, um dort nur gefüttert und gestreichelt zu werden.