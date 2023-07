Eine Wildkatze erkundet in einem Wald in Hessen ihr Auswilderungs-Gehege. Bild: dpa

In Niedersachsen breitet sich die Europäische Wildkatze wieder aus. Mittlerweile leben laut einer Schätzung 800 Tiere in dem Bundesland, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Niedersachse mitteilte. Besonders in Südniedersachsen sind die Tiere demnach verbreitet. Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Tiere in Deutschland fast ausgerottet.

Nach Berechnungen unter anderem anhand der Verbreitungsdichte geht der BUND von 400 bis 700 Tieren im Solling sowie etwa 200 im Harz aus. „Wir gehen davon aus, dass Wildkatzen in Südniedersachsen in fast jeden Wald vorkommen“, sagte eine BUND-Sprecherin. Wohl fühlen sich die Tiere demnach vor allem in naturnahen Wäldern mit unter anderem Laubbäumen und umgestürztem Totholz.

Für die Untersuchung der Art setzen die Naturschützer unter anderem auf Holzpflöcke, die mit einem Lockmittel eingesprüht und die regelmäßig auf Wildkatzenhaare untersucht werden. Demnach breitet sich die Art weiter in Richtung Norden aus. Vor allem Tiere, die nicht in Familienverbänden lebten, seien auch schon in der Südheide oder den Kreisen Celle und Lüchow-Dannenberg registriert worden. Die nördlichste Feststellung war laut dem BUND im Kreis Harburg.

Stabil sind laut BUND nur die Vorkommen im Solling und dem Harz. In kleineren Wäldern bestehe die Gefahr, dass eine Population unter anderem durch Straßen von weiteren Tieren abgetrennt werde. Sollte es dann zu plötzlichen Krankheiten kommen, könnten regionale Vorkommen ohne Fluchtmöglichkeit aus ihrem Lebensraum wieder aussterben. Die Haupttodesursache für die Tiere seien zudem Straßen. Der BUND fordert deshalb unter anderem eine bessere Vernetzung von Waldgebieten.

Darüber hinaus warnt der Verein davor, die Tiere mit nach Hause zu nehmen. Die Europäische Wildkatze sehe grau getigerten Hauskatzen oft sehr ähnlich und könne mit ihnen verwechselt werden. Bei den Hauskatzen handelt es sich allerdings um eine gänzliche andere Art, die von der Afrikanischen Falbkatze abstammt. Die Europäische Wildkatze hingegen vertrage handelsübliches Katzenfutter nicht; Keime in Wohnhäusern könnten für sie tödlich sein.

Kürzlich war auch im Stadtgebiet von Halle in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz erstmals eine Europäische Wildkatze gefunden worden. Das Tier sei dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen, teilte der BUND mit. Ein Autofahrer habe den sandfarbenen Kadaver der streng geschützten Katzenart mit dem Namen Felis silvestris Ende Mai an der Bundesstraße 91 in Richtung Halle gesehen.

Durch einen Abgleich der genetischen Daten in einer Datenbank wollen die Tierschützer nun mehr über die Wanderbewegung der Wildkatze herausfinden und Schutzmaßnahmen für Artgenossen ergreifen. In ländlichen Gebieten Sachsen-Anhalts - unter anderem im Harz und an der Mittelelbe - wurden bereits Wildkatzen erfasst.

„Wildkatzenwälder von morgen“ in Thüringen

Auch in Thüringens Wäldern soll mehr Lebensraum für Wildkatzen geschaffen werden. Dafür unterstützt das Landesumweltministerium ein Projekt der Umweltschutzorganisation BUND Thüringen mit 200.000 Euro. „Die Wiederausbreitung der Wildkatze in Thüringen ist ein großer Erfolg für den Natur- und Artenschutz“, sagte Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) laut Mitteilung. Er übergab dem BUND Thüringen kürzlich einen Förderbescheid. Das Areal gilt als Wildkatzengebiet. Stengele lobte das Projekt namens „Wildkatzenwälder von morgen“: „Es werden Wälder entwickelt, die auch zahlreichen anderen Arten zugutekommen und die zugleich besonders klimarobust sind.“

Bei dem Projekt sollen vor allem Waldsäume umgestaltet werden. „Davon profitieren auch viele andere bedrohte Tierarten, wie Gelbbauchunke, Biber, Kleinsäuger, Fledermäuse und zahlreiche Vogelarten“, sagte der Projektleiter Thomas Mölich. Einen Schwerpunkt bilden der Thüringer Wald und das Thüringer Schiefergebirge, jedoch könnten auch in weiteren Gebieten Thüringens Projektmittel eingesetzt werden, hieß es seitens des Ministeriums.

An dem Wildkatzenprojekt sind auch BUND-Verbände in neun weiteren Bundesländern beteiligt. Auch das Bundesumweltministerium stellt Fördermittel bereit. Besonders viele Wildkatzen gibt es laut dem BUND in den großen Waldgebieten in der Eifel und im Hunsrück und Mitteldeutschland (Leine-Weser, Harz, Hainich). Auch in Nord- und erstmals auch in Mittelbayern und Sachsen seien Wildkatzennachweise gelungen. Auch im Norden und im Westen Hessens leben Wildkatzen in den Wäldern.

Wildkatzen (Felis silvestris) benötigen laut Ministerium strukturreiche, laubholzgeprägte Wälder mit Totholz und Gebüsch. Dort können sich die Tiere verstecken und geschützt ihre Jungen aufziehen. Gerne gehen sie demnach an Waldrändern und auf angrenzenden offenen Flächen auf Mäusejagd. „Solche naturnah bewirtschafteten und gepflegten Waldsäume bieten Wildkatzen nicht nur einen guten Lebensraum, die Wälder sind zudem besser vor Stürmen und Austrocknung geschützt, robuster gegenüber dem Klimawandel und widerstandsfähiger gegen das Artensterben“, hieß es.

Im vergangenen Jahr lebten laut Ministerium etwa 600 Wildkatzen in Thüringen. Sie unterscheiden sich in ihrem Aussehen laut BUND vor allem durch ihren breiten, buschigen Schwanz von Hauskatzen.