Sechs Monate alter Sammy : Entlaufener Hund sorgt für Aufregung am Münchner Flughafen

Kein Tabak für junge Menschen : „Tausende Neuseeländer werden ein längeres und gesünderes Leben führen“

Wer nach dem 1. Januar 2009 geboren ist, wird in Neuseeland niemals legal Zigaretten kaufen dürfen. Die Regierung will den Inselstaat so Schritt für Schritt rauchfrei machen. Kritiker halten die Maßnahmen für verfehlt.