In Brandenburg sollen bis zu 15 Elche leben. Wissenschaftler sind überrascht über die Ausbreitung der hierzulande einst ausgestorbenen Tierart. Dabei könnten sie in einigen Gegenden gut leben.

In Deutschland sind die Elche los: Lange Zeit war die größte Hirschart in ganz Europa heimisch. Hierzulande wurde sie im 20. Jahrhundert verdrängt und galt seit Mitte des Jahrhunderts als ausgestorben. Grund dafür war die Jagd. Nun nehmen die Sichtungen zu, wie das Magazin „National Geographic“ berichtet. Demnach gab es seit 2015 etliche Sichtungen in allen Landkreisen Brandenburgs. 147 Mal wurden Elche in dem Bundesland gesehen, meistens im nördlichen Landkreis Barnim, der knapp zur Hälfte bewaldet ist und viel Wasser bietet.

Mittlerweile sollen in Brandenburg zwischen zehn und 15 Elche leben, schreibt der „National Geographic“. Der erste Elch, der jahrelang in dem Gebiet gesichtet wurde, wurde „Bert“ getauft und mit einem Peilsender ausgestattet. Der Elchbulle stammt aus Polen und hält sich gerne auf einer Rinderweide im Naturpark Nuthe-Nieplitz auf. Wie es vom WWF Deutschland heißt, bietet insbesondere der Nordosten Deutschland, etwa die Schorfheide, die Uckermark und die Mecklenburgische Seenplatte Platz für die Tiere – auch in den deutschen Mittelgebirgen wie Harz, Spessart, Thüringer Wald oder Pfälzerwald gibt es weitläufige Gebiete, die für Elche attraktiv sein können. Außer Elchen könnten sich auch Wisente hier wohlfühlen. „In Deutschland gibt es genug Platz und geeigneten Lebensraum für die Rückkehr von Elchen und Wisenten“, so der WWF.

Gefahr für den Straßenverkehr

Tatsächlich überquerten bislang immer wieder einzelne Elche die deutsch-polnische Grenze in die ostdeutschen Bundesländer. Sie können als größte Landsäugetiere die Oder durchqueren. Die wenigsten halten sich hier aber dauerhaft auf. „Uns hat überrascht, wie viele ökologisch geeignete Lebensräume wir für beide Arten identifizieren konnten“, sagt Hendrik Bluhm, Doktorand am Geographischen Institut und Leiter einer Studie über die großen europäischen Pflanzenfresser Elch und Wisent. Elche bevorzugten genauso wie Wisente abwechslungsreiche Landschaften – Wälder, offene Flächen, Wiesen und Feuchtgebiete.

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) begrüßt die Einwanderer aus dem Osten. Schon Mitte der Neunzigerjahre hatten sich einige Tiere über einen längeren Zeitraum in Brandenburg aufgehalten, sagt NABU-Säugetierkundler Dr. Dietrich Dolch. In Sachsen sei zu dieser Zeit ein Elchkalb geboren worden, so Dolch.

Für den Elch gefährlich ist jedoch der Verkehr. Deutschland hat ein dichtes Straßennetz. Und im Gegenzug zum Rehwild erkennen Elche herannahende Autos nicht. Vor allem auf Autobahnen ist das lebensgefährlich – für Mensch und Tier. Laut WWF könnten Grünbrücken über Schnellstraßen helfen. Grundsätzlich müsse die Vernetzung von Lebensräumen „oberste Priorität“ haben.