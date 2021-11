Kalifornien : Wohl einziger Wolf von Auto überfahren

Aktualisiert am

Der erste Wolf seit 100 Jahren ist in Kalifornien gesichtet worden. Doch nun fand das Tier ein jähes Ende.

Der Wolf mit der Trackingnummer OR93 ist in Kalifornien überfahren worden. Bild: AP

Ein Auto hat die Hoffnung kalifornischer Naturschützer zunichtegemacht, den Wolf auch im Süden des Pazifikstaates wieder anzusiedeln. Das erste Tier, das seit mehr als hundert Jahren in der Region gesichtet wurde, kam vor einigen Tagen nördlich von Los Angeles unter die Räder.

OR-93, wie der zwei Jahre alte Wolf genannt wurde, hatte sein Rudel im Nachbarstaat Oregon im Sommer 2020 verlassen und war nach Süden gezogen. Wie Biologen mit Hilfe eines GPS-Trackers im Halsband verfolgten, passierte das Tier die landwirtschaftlichen Anbaugebiete bei Fresno, bevor es gen Westen an die Central Coast lief. Anfang April ging das letzte Signal des Wolfes ein. Damals hielt er sich im Bezirk San Luis Obispo etwa 300 Kilometer nördlich von Los Angeles auf. Die kalifornische Behörde für Fisch und Wild schrieb die Funkstille einem Defekt am Halsband oder schwachen Batterien zu. Aufnahmen von Wildkameras und Pfotenspuren schienen zu bestätigen, dass OR-93 immer noch lebte.

Der U. S. Forest Service hatte den „Gray wolf“ (Canis lupus) Anfang des 20. Jahrhunderts zum Abschuss freigegeben, um Viehherden zu schützen. In den folgenden Jahrzehnten schrumpfte die Population in den Bundesstaaten südlich von Alaska auf ein paar hundert Wölfe. Der letzte kalifornische Wolf wurde 1924 erlegt. Gegen den Widerstand der Viehzüchter setzen sich amerikanische Naturschützer aber seit Jahrzehnten wieder für die Verbreitung der menschenscheuen Art ein. Nach Schätzungen leben inzwischen wieder etwa 6000 Wölfe südlich von Alaska, einige Dutzend von ihnen in den Wäldern Nordkaliforniens.