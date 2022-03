Ukrainerin rettet Pferde : „Wir haben niemanden zurückgelassen“

Die Ukraine verlassen, ohne ihre Pferde mitzunehmen – das kam für Anita Krylova nicht in Frage. Sie ist 31 Jahre alt und arbeitet seit 15 Jahren mit Pferden. Sie lebt im Osten von Kiew und arbeitet als Pferdetrainerin, ist Gründerin des „Liberty Horse Teams“, in dem es um Freiarbeit und eine harmonische Zusammenarbeit mit dem Partner Pferd geht. „Ich kann mit ein Leben ohne meine Pferde nicht vorstellen. Sie sind wie Kinder, ich kann mich nicht von ihnen trennen“, erzählt sie. „Mein Team und ich haben eine sehr enge Bindung zu unseren Pferden.“ Einige der elf Pferde und Ponys sind bei ihr, seitdem sie Fohlen sind. Darunter ist auch ein Przewalskipferd, das sie 2020 nach einem Waldbrand in der Sperrzone um Tschernobyl aufgenommen hat.

Als der Krieg ausbrach, wollte Anita Krylova erst bleiben. Eine Flucht mit ihren Tieren erschien ihr unmöglich. Doch das Futter wurde knapp, Heu- und Strohlager wurden zerstört und verbrannten. Als in der Nähe mehrere Reitställe getroffen wurden und Pferde ihrer Freunde nicht aus den Flammen gerettet werden konnten, entschied sie mit ihrem Team, zu gehen. Doch wie? „Wir hatten keinen Pferdetransporter oder genug Autos mit Anhängern.“ Zwar gebe es viele Hilfsangebote aus dem europäischen Ausland, aber niemand konnte mit Pferdetransportern nach Kiew in die Gefahrenzone kommen

Lastwagen zum Transporter umgebaut

Krylovas Freund baute schließlich aus einem Lastwagen einen Pferdetransporter, in dem acht Pferde nebeneinander stehen können. Die drei Ponys kamen in einen Pferdeanhänger. „Er wusste, dass ich nicht ohne meine Pferde gehen würde“, sagt Krylova. Sie hätte es nicht für möglich gehalten, doch nach drei Tagen und zwei Nächten Arbeit war alles fertig. Mit 13 Menschen, elf Pferden, zwei Hunden und einer Katze ging es los. „Wir haben niemanden zurückgelassen.“

Der Weg war schwierig. „Wir sind einen großen Umweg um Kiew herum gefahren, um den Kampfhandlungen auszuweichen. Die Straßen sind voller Militär. Da viele auf der Flucht sind, kam es zu langen Staus“, sagt Krylova. Fast alle Tankstellen waren geschlossen. Die, die noch offen hatten, gaben nur wenig Kraftstoff raus. Es gab kaum Wasser für die Pferde und nur wenig Futter. Auch konnten die Tiere nicht abgeladen werden. Dazu kamen ständige Kontrollen an Check-Points.

„Wir hörten ständig Granaten, vor allem nachts und am Morgen. An dem Tag, an dem wir abreisten, waren die Geräusche näher. Auf der Straße war alles in Ordnung, aber in der Nähe von Vinnitsa hörten wir Sirenen: ein Luftangriff. Als wir daran vorbeifuhren, flogen dort Raketen. Wie durch ein Wunder ist uns nichts passiert.“

Ein polnischer Stallbetreiber will helfen

Drei Tage waren sie auf den Straßen unterwegs, bis sie in Chmelnizkij im Westen der Ukraine ankamen, etwa 370 Kilometer von Kiew entfernt. Hier haben Bekannte von Krylova einen Reitstall und nahmen weitere Menschen und ihre Pferde auf. Die Pferde stehen zu zweit in den Boxen, in der Reithalle, dem Longierzirkel. Auch hier ist das Futter knapp, Krylova und die anderen versuchen, mehr Heu aufzutreiben. Doch hier können die Pferde erst einmal zur Ruhe kommen, bis es weiter nach Polen geht. Sie sind erschöpft, aber haben die lange Fahrt ansonsten gut überstanden.

Wie lange Krylova in Chmelnizkij bleibt, weiß sie nicht. Ihr voraussichtliches Ziel ist ein Stall in Zamłyniec in Polen, nicht weit von der Grenze entfernt. Die Stallbetreiber dort haben ihr angeboten, ihr Team und ihre Pferde aufzunehmen.

Doch dort hinzukommen, ist nicht so einfach. Denn es gibt Einreisevorschriften für Pferde, die aus der Ukraine nach Polen kommen. Geändert hat auch die aktuelle Situation nichts daran. Die Ukraine gilt als Drittland, von dort darf kein Pferd direkt in die EU. Für Pferde muss ein tierärztliches Gesundheitszeugnis vorlegt werden. Außerdem müssen Pferdepass und Impfbescheinigungen vorliegen und die Pferde gechipt sein.

Zudem gebe es nur einen einzigen Grenzübergang, über den Pferde transportiert werden dürfen, und zwar in Korczowa-Krakowez, wie die „Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation“ auf ihrer Website meldet. Danach müssen die Tiere für 21 Tage in Quarantäne. Der Verein koordiniert, wie geholfen werden kann. Denn bislang sind noch etwa 100.000 Pferde in der Ukraine. Knapp 100 seien bisher aus der Ukraine gebracht worden. Bisher konnten zwei Fahrer für Autos mit Anhängern organisiert werden, die versuchen, Pferde aus der Gefahrenzone in den Westen der Ukraine zu bringen.

„Die Situation geht nicht in meinem Kopf“

Wie viel die Dokumente und Bescheinigungen kosten werden, weiß Krylova nicht. Viel Geld hat sie nicht mehr. Nun musste sie alles zurücklassen. „Es war nicht leicht, aber wir hatte keine andere Wahl, wir mussten die Pferde und uns in Sicherheit bringen.“ Ob ihr Freund mit ihr und den Pferden die Ukraine verlassen kann? Auch das weiß Krylova nicht. Er habe zwar ein dafür erforderliches Zertifikat, aber ob er wirklich rausgelassen wird?

Mit ihrer Familie steht sie in Kontakt. Krylovas Vater und viele ihrer Freunde sind in Charkiw, wo sie aufgewachsen ist. Ihre Mutter hat es aus der Stadt hinaus geschafft, in der Nähe ihres Hauses gab es schwerste Kämpfe. Ob das Haus zerstört wurde, ist ungewiss. Die ganze Situation nimmt sie sehr mit: „Es geht nicht in meinen Kopf. Immer mehr Nachrichten von Zerstörung und dem Tod vom Menschen, die ich kenne. Wenn einer deiner Freunde länger nicht erreichbar ist, dann ist es unmöglich, ruhig zu bleiben.“

Sie hat viele Freunde und Verwandte in Kiew, die nicht mehr ausreisen konnten. Die meisten hätten sich nach einer ersten Hysterie zusammengerissen und begonnen, anderen zu helfen. „Mein Ex-Mann ist an der Evakuierung von Menschen aus Krisengebieten beteiligt, meine Freunde helfen Reitern bei der Suche nach Heu, Transportmöglichkeiten und Unterkünften. Wir versuchen, uns zusammenzuschließen und allen zu helfen, die jetzt Hilfe brauchen.“