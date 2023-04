Wegen Antisemitismus-Vorwürfen : Kundgebung gegen Konzert von Roger Waters in Köln geplant

In Köln kündigt sich Protest gegen ein Konzert des Musikers Roger Waters an. Immer wieder geriet der Künstler mit Antisemitismus-Vorwürfen und einer Verteidigung des russischen Angriffskrieges in die Schlagzeilen.