Dringend gesucht: Uhu Flaco wurde aus seinem Gehege mitten in New York befreit. Seit Tagen entzieht der Vogel sich allen Versuchen, ihn wieder einzufangen.

Flaco, der Uhu, auf der New Yorker Fifth Avenue: Seit Donnerstagabend versucht der Central Park Zoo ihn wieder einzufangen. Bild: Edmund Berry/EspressoBird/dpa

Zooangestellte, die New Yorker Polizei und etliche Vogelbeobachter sind seit rund zwei Tagen auf der Suche nach einem Uhu namens Flaco. Der Vogel wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) als vermisst gemeldet, nachdem Unbekannte das Gitter seines Geheges im Central Park Zoo zerschnitten hatten. Das berichtete unter anderem die „New York Times“.

Im Laufe des Freitags wurde Flaco mehrmals im und um den Park herum gesichtet, auch auf der berühmten Luxus-Einkaufsstraße Fifth Avenue. User auf Twitter teilten Fotos und Videos des entkommenen Tieres, eingefangen werden konnte Flaco jedoch nicht.

Das derzeit extrem kalte Wetter in New York erschwerte das Vorhaben zusätzlich. In der Nacht zum Samstag fiel die Temperatur zeitweise auf -15 Grad. Vogelexperte David Barrett sagte dem Sender ABC7, Flaco sollte zwar in der Lage sein, mit der Kälte fertig zu werden. Nach einem Jahrzehnt in Gefangenschaft fehle ihm allerdings möglicherweise die Fähigkeit, allein in freier Wildbahn Beute zu fangen. Deshalb müsse er gerettet und gefüttert werden.