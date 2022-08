Fossilienfund in Portugal : Vielleicht der größte Dinosaurier seiner Art

Durch Zufall stößt ein Mann in Portugal auf Knochen in seinem Garten. Forscher gehen davon aus, dass sie zu einem der größten Dinosaurier überhaupt gehören könnten.

Paläontologen arbeiten an der Entnahme eines Teils des versteinerten Skeletts eines großen Sauropoden in der paläontologischen Fundstätte Monte Agudo in Pombal, Zentralportugal. Bild: AFP

Sollte sich bestätigen, was die Forscher um Teamleiterin Elisabete Malafaia vermuten, dann müssten sie noch eine ganze Weile länger graben. Schon allein die Wirbel und Rippen des Sauriers, die von den Geologen der Universität Lissabon bisher in der portugiesischen Kleinstadt Pombal freigelegt wurden, sind ihrer Größe und auch ihres Erhaltungszustands nach rekordverdächtig.

Demnach könnte es sich um die versteinerten Überreste des größten jemals auf europäischem Boden gefundenen Dinosauriers handeln. Mög­licherweise sogar des größten auf der Welt. Die Geologin Malafaia geht da­von aus, dass es sich um einen Sauropoden aus der Gruppe der Brachiosauridae handelt, die in der Oberjura vor etwa 150 Millionen Jahren auf der Erde lebten. Die Tiere mit ihren giraffenartigen Hälsen ernährten sich ausschließlich von Pflanzen.

Malafaia schätzt, dass dieser Saurier etwa zwölf Meter hoch und 25 Meter lang gewesen sein muss. „Es ist sehr unüblich, dass alle Rippen eines Tieres in dieser Form gefunden werden, geschweige denn in einer Position, in der sie die ursprüng­liche anatomische Lage beibehalten“, wird die Naturwissenschaftlerin zitiert.

Aufgrund der Lage sei es sehr wahrscheinlich, dass noch weitere Teile des Skeletts an der Fundstelle entdeckt werden. Auf die Knochen gestoßen war ein Mann vor fünf Jahren, als er seinen Garten umgrub, weil er sein Haus er­weitern wollte. Er nahm Kontakt zu den Paläontologen an der naturwissenschaftlichen Fakultät in Lissabon auf, die nun die Sensation verkündeten.

Die Untersuchungen an der Fundstelle be­stätigten, dass die Region Pombal über einen bedeutenden Fossilienbestand an Wirbeltieren aus der Oberjura verfüge, sagt Malafaia. Schon in den vergangenen Jahrzehnten seien immer wieder Überreste in der Gegend ge­funden wurden.

Sie könnten nun dabei helfen, das Leben auf der Iberischen Halbinsel vor 150 Millionen Jahren zu verstehen. Um welchen Saurier es sich genau handelt, etwa Brachiosaurus, Abydosaurus oder Cedarosaurus, sollen weitere Untersuchungen ergeben. Dann wird sich auch erst zeigen, ob er wirklich der größte seiner Art ist.