Rote Liste : Diese Amphibien und Reptilien sind bedroht

Sie alle sind in ihrem Bestand bedroht: die Geburtshelferkröte und die Gelbbauchunke, die Würfelnatter und die Kreuzotter. Während die beiden Amphibienarten in Auen leben, die es immer seltener in Deutschland gibt, brauchen Nattern Fließgewässer, und die Kreuzotter besiedelt bevorzugt Sandheiden oder Blockhalden. So unterschiedlich ihre Lebensräume auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Ihre Zahlen nehmen in Deutschland weiter ab. Das zeigt die Veröffentlichung der neuen Roten Listen der Amphibien und Reptilien, die das Bundesamt für Naturschutz (BfN) gemeinsam mit dem Rote-Liste-Zentrum jetzt vorgestellt hat. In den Listen sind alle 21 in Deutschland vorkommenden Amphibien- und alle 14 Reptilienarten erfasst.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Hauptursache für die alarmierende Gefährdungssituation in beiden Gruppen sei der Verlust ihrer Lebens- und Teillebensräume. Dazu gehören nach BfN-Angaben Brut- und Laichbiotope, strukturreiche Sommerquartiere und frostsichere Überwinterungsplätze. „Insbesondere die Auswirkungen der intensiven land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, die Zerschneidung von Lebensräumen durch Verkehrswege sowie die anhaltende Flächeninanspruchnahme durch neue Wohn-, Gewerbe- und Verkehrsflächen sind für deren Verlust ausschlaggebend.“

Für keine Art konnte in den vergangenen 20 Jahren festgestellt werden, dass die Bestände zunehmen. Bei nur zwei Amphibien- und vier Reptilienarten hätten sich einzelne Vorkommen stabilisiert, was überwiegend auf Natur- und Artenschutzmaßnahmen zurückzuführen sei: Der Springfrosch etwa profitiere von der Förderung des Laubwaldanteils in Wäldern und der Neuanlage von Gewässern, die Östliche Smaragdeidechse unter anderem von Maßnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der Offenland-Lebensräume.

„Ohne tiefgreifende Veränderungen in der Land- und Forstwirtschaft werden wir einen Großteil der Arten zukünftig nur noch in wenigen isolierten Schutzgebieten vorfinden“, sagte Ulrich Schulte, Koordinator der Roten Listen. „Wir brauchen dringend eine naturverträglichere Land- und Forstwirtschaft. Zudem müssen wir die natürliche Dynamik in der freien Landschaft wieder zulassen und den Flächenverbrauch im Verkehrs- und Siedlungsbereich reduzieren.“