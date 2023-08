Wo ist das Monster? Am Wochenende werden über dem Loch Ness in Schottland Drohnen aufsteigen, um Lebewesen im Wasser zu orten. Bild: AFP

Nessie, das Seeungeheuer in den schottischen Highlands, hat es sich in seiner vagen – schlangenartigen? – Gestalt schon in so vielen nachrichtenarmen Sommerlöchern bequem gemacht, dass jede neue Meldung über seine Existenz unter hohem Rechtfertigungsdruck steht. Daher soll es hier bloß um die ­Mitteilung gehen, dass für das Wochenende die größte Suchaktion nach dem Ungeheuer von Loch Ness seit 50 Jahren angekündigt worden ist. Auch dieser Superlativ ist zwar nicht wissenschaftlich belegt, aber die Organisatoren des Spektakels, das „Loch Ness Centre“ am Drumnadrochit-Hotel, sind mit der Aufregung und Neugierde um das Monster vertraut – schließlich sichern sie auch die eigene Existenz damit.

Und so rückt in der augenzwinkernden Ankündigung des Rekordeinsatzes, bei dem auf neueste Techniken zurückge­griffen werden soll, nicht das Ungeheuer selbst in den Mittelpunkt, sondern das Spektakel der Suche nach ihm. Zu den modernen Einsatzmitteln gehören Drohnen, die über der Wasserfläche von Loch Ness aufsteigen werden und mittels ­Infrarotkameras Lebewesen im Wasser orten sollen. Ein Hydrophon soll unter Wasser Geräusche orten, die möglicherweise von Nessie verursacht werden könnten. Das Loch Ness Centre hat Freiwillige aus aller Welt aufgerufen, am 26. und 27. August in den Great Glen zu kommen, in das Tal, das die schottischen Highlands diagonal von Südwest nach Nordost durchschneidet und in das südlich von Inverness der bis zu 230 Meter tiefe See eingebettet ist, der neben ­Stören, Aalen und Forellen womöglich noch ein anderes Lebewesen beherbergt.

Bislang keine Saurier, Monster oder Riesenhaie gefunden

Erst vor fünf Jahren hat sich eine ­wissenschaftliche Expedition bemüht, ein lücken­loses Inventar aller Bewohner von Loch Ness zusammenzustellen. Die ­Forscher der Universität von Otago in Neuseeland entnahmen Wasserproben in verschiedenen Tiefen des Sees, um sie auf genetische DNA-Spuren zu untersuchen, die sich in Fell, Haut, Schuppen oder Ausscheidungen von Tieren finden würden. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass sich aus den DNA-Daten keine Hinweise auf ein prähistorisches Monster oder einen schwimmenden Dinosaurier ergäben, auch nicht auf Riesenhaie oder andere ­ungewöhnliche Fische. Stattdessen kamen die Forscher zu dem Schluss, es könne sich bei der vermeintlichen Seeschlange Nessie womöglich um riesige Aale handeln. Denn Aal-DNA habe sich in den Wasserproben in großen Mengen gefunden, es müsse eine Menge Aale im See geben, sagte der Forscher Neil Gemmell damals.

Die metaphysische Existenz von Nessie bleibt aber von wissenschaftlichen Fakten unberührt. Immerhin wird dem irischen Missionar Columban von Iona die erste Begegnung mit dem Monster zugeschrieben. In seiner im siebten Jahrhundert verfassten Biographie ist vermerkt, er habe 565 am Ufer des Sees einen seiner Anhänger vor einer Attacke des Ungeheuers ­gerettet, indem er ihm die Drohung entgegenschleuderte: „Komm nicht näher!“

Diesen Befehl scheint Nessie dann viele Jahrhunderte lang beherzigt zu haben. Erst in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts häuften sich plötzlich Meldungen über die Sichtung eines un­gewöhnlichen Lebewesens im Wasser des zweitgrößten schottischen Süßwassersees. Zuvor war eine befestigte Uferstraße am See entstanden, und Hotels waren er­richtet worden. Im Dezember 1933 machte sich ein schottischer Großwildjäger auf, das Monster zu erlegen, und fand immerhin gigantische Spuren am Ufer, die jedoch von Zoologen des Naturhistorischen ­Museums nicht für authentisch erachtet wurden. Ein Jahr später gelang dem eng­lischen Arzt Robert Wilson das Foto, das bis heute die Phantasie von Nessiologen anregt. Es ist eine Schwarz-Weiß-Auf­nahme, die den kleinen Kopf und einen sich ver­dickenden Hals eines Wesens zeigt, das aus der Wasseroberfläche herausragt. Einer der Zeugen jenes Fotos soll allerdings – so berichtete die „Daily Mail“ – später auf dem Sterbebett gestanden haben, die Aufnahme sei gefälscht gewesen.

Immerhin bot sie ein Vorbild für die kommerzielle Ausbeutung der Suche nach Nessie, die jetzt am Wochenende einen neuen Höhepunkt erreichen soll. Das ­Logo des Loch Ness Centre, das die Rekord-Suchaktion organisiert, zeigt eine aus den Wellen neugierig herausragende ­Silhouette, die dem alten Foto nachempfunden ist. Für jene, die sich an der Suche persönlich beteiligen wollen, ist die Anmeldeliste ­ mittlerweile geschlossen – was wohl eigentlich bedeutet, dass alle Hotels, Pensionen und Bed-and-Breakfast-Herbergen um den See herum ausgebucht sind. Aber Fans von Nessie können auch virtuell an der Suche teilnehmen, indem sie im Internet die Aufnahmen von einer der fünf Livekameras studieren, welche die Wasseroberfläche im Blick haben.

Die Veranstalter warnen alle Schau­lustigen allerdings sogleich, sie seien selbst keine Fachleute, was die „Nessie-Sichtungen“ angehe. Inmitten der eindrucksvollen Natur und Landschaft seien immer eine ganze Reihe merkwürdiger Bewegungen und Phänomene zu be­merken, die vom Wetter, von Tieren und gelegentlich auch von Wassersportlern auf einem Paddelbrett verursacht würden – „gerade die können bei der passenden ­Beleuchtung einen tollen Nessie-Schatten erzeugen“. Wer nach stundenlangem Starren mit tränenden Augen noch immer ­ohne Erfolgserlebnis bleibt, der kann am Samstagabend im Drumnadrochit-Hotel am „Expertengespräch“ über „Geheimnisse von Loch Ness“ teilnehmen. Eine Karte kostet 30 Pfund, Getränke inbegriffen. Das Foto des Hotels, das für den Abend wirbt, zeigt kein Foto von Nessie, sondern robuste Nessie-Sucher im Gespräch, mit halb vollen Bier- und Weingläsern in der Hand. Wer weiß, ob sie am Ende nicht doch noch das Monster sehen können.