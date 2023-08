An der Ostseeküste begeistert Delphin „Delle“ Besucher und Einheimische. Doch Flecken auf der Haut des Tieres beunruhigen seine Fans. Was hat es damit auf sich? Und wie kann man dem Delphin helfen?

Manch einer zieht tierische Gesellschaft anderen Menschen vor. Bleibt am Freitagabend lieber mit dem Hund auf der Couch, als in die Bar zu gehen, oder verkrümelt sich, wenn doch einmal auf einer Hausparty gelandet, lieber mit der Katze der Gastgeber in eine ruhige Ecke, statt Small Talk zu betreiben. Das gilt auch andersherum: Manchmal halten sich Tiere lieber in der Nähe von Menschen als bei ihren Artgenossen auf. Womit wir bei ­Delle wären.

Sara Wagener Volontärin Folgen Ich folge

Delle tummelt sich seit April vor der deutschen Ostseeküste. Seitdem zeigt der Große Tümmler dem staunenden Publikum im Hafen von Travemünde oder Rostock seine Kunststücke. Schon vorher war er als Einzelgänger in dänischen Gewässern aufgefallen.

Neue Fotos aus Warnemünde beunruhigen die Delphinfreunde jetzt. Denn Delle hat zwar weder namensgebende Vertiefungen noch Beulen, aber Flecken. Hautkrankheiten, so lautet die Diagnose, eine oder gar mehrere überlagerte. „Es ist mit Sicher­heit ein Pilz dabei“, sagt Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz. Der Diplom-Biologe vermutet die „Tattoo Skin Disease“ oder Lobomykose, beide werden durch Pockenviren und Pilze verursacht.

Abstand halten!

Doch schon im nächsten Atemzug kann er Entwarnung geben: Die Flecken sind „sicher lästig, jucken garantiert“, aber sie sind ungefährlich. Die lauen Wassertemperaturen, niedriger Salzgehalt und Verunreinigungen in der Ostsee begünstigen die Infektion. Sobald Delle in kühlere und salzhaltigere Gefilde weiterzieht, sollte sie aber von selbst abklingen. So war es laut Karlowski auch im Winter 2020/2021 bei einem Delphinweibchen mit gleich drei Spitznamen: Sandy, Finchen, Lucy. Ihre Haut sah viel schlimmer aus als Delles, aber mit sinkenden Temperaturen „sah sie wieder aus wie aus dem Ei gepellt“.

Was Fans und Helfer tun können, um die Genesung des tümmligen Delphinmuffels zu beschleunigen? „Gar nichts“, sagt Karlowski. Außer Abstand halten. Delle gen Westen in Richtung salzigerer Gewässer zu treiben oder ihn für eine Behandlung einzufangen würde nur Stress bedeuten, und der kann das Tier umbringen. Um das zu vermeiden, sollten auch Bootsfahrer unbedingt Abstand halten. Jeder Kontakt sollte vom Tümmler ausgehen.

Zuschauer von Delles Sprung-Shows sollten „möglichst achtsam mit ihm um­gehen“ und das Tier nicht bedrängen. Das sollte nicht schwierig sein, denn Delle ist großzügig mit seinen akrobatischen Vorführungen, im Netz kursieren reichlich Fotos und Videos meterhoher Sprünge. Um die juckenden Stellen zu beruhigen, könnte Delle sich jetzt sogar noch öfter aus der Luft aufs Wasser klatschen lassen. Auch scheint er eine besondere Vorliebe für Boote zu haben, Fähren in Travemünde hat er öfter begleitet. Ein abschreckendes Beispiel zum Umgang mit tierischen Menschenfreunden findet Karlowski den „irren Massentourismus“, der seinerzeit um Sandy-Finchen-Lucy entstanden ist. Niemand habe sich verantwortlich gefühlt. So blieben die Massen ungeregelt und die Delphindame ungeschützt. „Solche Entwicklungen sollte man nicht aufkommen lassen“, sagt Karlowski.

Zufriedener Einsiedler

Der Delphin hatte sich damals eine Boje als Zuhause auserkoren und das Publikum am Ufer der Eckernförder Bucht fast ein Jahr lang erfreut. Im Januar 2021 verendete das sechsjährige Weibchen an einer Lungenentzündung, wie Experten vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung in einer Obduktion feststellten.

Warum immer wieder Delphine ihre Gruppen, sogenannte Schulen, für eine ­solitäre Existenz verlassen, ist unklar. Häufig werden sie aber mit der Zeit immer zutraulicher – und unvorsichtiger. Die Deutsche Stiftung Meeresschutz kennt Fälle, in denen selbst Verletzungen von Bootspropellern Flippers Artgenossen nicht mehr von Schiffen fernhielten. Auch sind verschiedene Krankheiten, darunter Lobomykose, zwischen Menschen und Meeressäugern übertragbar. Es ist dann an den menschlichen Tierfreunden, beide Seiten zu schützen.

Mehr zum Thema 1/

Delle scheint das Einsiedlertum jedenfalls zu genießen, er wird schon seit drei Jahren immer wieder beim dänischen Svendborg gesichtet. Eventuell ist er einem Heringsschwarm zur deutschen Ostseeküste gefolgt. Dann hätte er den richtigen Instinkt gehabt, denn in der Ostsee mangelt es ihm nicht an Futter. Ins­gesamt sieht er proper aus.