Maßnahmen gegen Coronavirus : Endlich Ruhe fürs Rhinozeros

Wenigstens ihnen scheint es in diesen Zeiten gut zu gehen: Rhinozerosse profitieren von den drastischen Maßnahmen, die Südafrikas Staatspräsident Cyril Ramaphosa seinem Volk verordnet hat. Weil die Bewohner der Republik am Kap für drei Wochen ihre Häuser nicht verlassen dürfen und die Ordnungskräfte das Verbot rigoros durchsetzen, wagen sich auch die Wilderer zur Zeit nicht aus der Deckung.

Thilo Thielke Freier Berichterstatter für Afrika mit Sitz in Kapstadt. F.A.Z.



„Die Maßnahmen der Staatsgewalt kommen uns zupass“, zitiert die südafrikanische Onlinezeitung „Times Live“ Johan Jooste, einen Mitarbeiter der staatlichen Umweltbehörde. Die Wilderei nehme derzeit ab. Derek Lewitton, Betreiber eines privaten Schutzgebiets in der Nähe des Kruger-Nationalparks, bestätigt diese Beobachtung. Normalerweise seien die Nashornwilderer in kleinen Gruppen unterwegs. „Vier Männer, die nachts durch die Gegend fahren, würden auf den leeren Straßen im Moment aber ziemlich leicht auffallen“, sagt Lewitton. „Und ohne Licht können sie in der Dunkelheit wegen der vielen Rinder, die unterwegs sind, nicht fahren.“ Ruhig sei es daher geworden, und den Nashörner gehe es so gut wie lange nicht mehr.

Die Wilderer haben es auf das Horn der tonnenschweren Kolosse abgesehen. Zu Pulver zermahlen, findet es auf asiatischen Märkten reißenden Absatz und erzielt Höchstpreise, weil ihm „fiebersenkende, entgiftende, krampflösende und seit neuestem auch krebsheilende Wirkung zugesprochen wird“, wie der World Wide Fund For Nature (WWF) mitteilt. „Aufgrund seines hohen Preises hat sich Nashornhorn seit einiger Zeit zu einem Statussymbol der aufstrebenden, reichen Mittelschicht mancher asiatischen Länder entwickelt.“ Im Jahr 2015, auf dem Höhepunkt der Wilderei, waren auf dem ganzen Kontinent 1342 Nashörner getötet worden.

Wilderei als „letzter Ausweg“

Schon bevor die Angst vor Covid-19 den afrikanischen Kontinent erfasste, hatte es allerdings gute Nachrichten von der Rhinozeros-Front gegeben. So teilte das südafrikanische Umweltministerium bereits im Februar mit, dass im Jahr 2019 in Südafrika nur noch 594 Nashörner gewildert worden waren – 23 Prozent weniger als im Jahr zuvor, als den Wilderern 769 Tiere zum Opfer gefallen waren. Den aktuellen Gesamtbestand an afrikanischen Nashörnern schätzt der WWF auf 23.500 Tiere. Und nach Informationen, die von der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) im März veröffentlicht wurden, war die Zahl der Spitzmaulnashörner in ganz Afrika zwischen 2012 und 2018 von 4845 auf 5630 gestiegen – eine Zunahme von immerhin 2,5 Prozent im Jahr.

Diesen Erfolg habe man den „immensen Anstrengungen“ zu verdanken, die viele Länder in der Vergangenheit unternommen hätten, um die urzeitlichen Tiere zu schützen, lobte die IUCN-Generaldirektorin Grethel Aguilar. So hätten viele afrikanische Regierungen ihre Antiwilderer-Einheiten verstärkt und auch die Einheimischen stärker in die Arbeit eingebunden. Allerdings seien die Nashörner „noch lange nicht sicher vor der Ausrottung“, sagte Aguilar. Ihre besondere Sorge gilt dem Südlichen Breitmaulnashorn, dessen Population zwischen den Jahren 2012 und 2017 von rund 21.000 auf 18.000 Tiere gesunken ist – ein Rückgang um rund 15 Prozent. Zudem wird der private Nashornschutz immer kostspieliger. Züchter müssen wegen des hohen Preises, den Hörner in Asien erzielen, eigene kleine Armeen unterhalten, um die Tiere wirkungsvoll zu schützen. Gleichzeitig verlieren sie wegen des Handelsverbots Möglichkeiten, Geld mit den Tieren zu verdienen. Immerhin befinden sich noch fast die Hälfte aller Breitmaulnashörner und rund 40 Prozent aller Spitzmaulnashörner in privatem Besitz.

In Afrika blicken Artenschützer schon bange auf die Zeit nach dem Lockdown. Dann könnte die Wilderei vielen Verzweifelten als letzter Ausweg erscheinen, ein wenig Geld zu verdienen oder Fleisch nach Hause zu bringen. Durch den wirtschaftlichen Stillstand verlieren in Afrika derzeit viele Menschen ihre Lebensgrundlage. Es wird mit Hungersnöten gerechnet. Auf dem gesamten Kontinent könnten nach einer Studie der Afrikanischen Union 20 Millionen Arbeitsplätze verlorengehen. Und durch den Zusammenbruch des Tourismus fehlt ein großer Teil des Gelds, das für die Finanzierung der Antiwilderer-Brigaden benötigt wird.