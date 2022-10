Trotz Prävention : Chicago ist die Rattenhauptstadt der USA

Ratten sind in Chicago schon lange ein Problem. Trotz des gezielten Einsatzes von Katzen bekommt die Stadt es nicht in den Griff.

Der Versuch, die Rattenplage in Chicago durch Katzen in den Griff zu bekommen, scheint kein Erfolg gewesen zu sein: Die Windy City in Illinois steht auch in diesem Jahr auf der Liste der amerikanischen Städte mit dem heftigsten Befall ganz oben. New York folgt auf Platz zwei, Los Angeles an dritter Stelle.

Dass Chicago die Liste der „Rattiest Cities“ des Schädlingsbekämpfers Orkin schon zum achten Mal anführt, dürfte die Stadtväter besonders schmerzen. Vor zehn Jahren hatte die Metropole am Lake Michigan das Programm „Cat at Work“ ins Leben gerufen, um die Rattenplage einzudämmen. Mehr als 1000 verwilderte Hauskatzen wurden dabei in sogenannten Kolonien in der Nähe von Geschäften und Gebäuden mit Wasser, Futter und einem Unterschlupf versorgt.

Die Tierschutzorganisation Tree House Humane Society setzte damals auf Abschreckung. Dass die Nager sich in Chicago dennoch weiterhin wohlfühlen, schreibt der Stadtrat auch der Außenbewirtschaftung vieler Restaurants während der Pandemie zu. Die Ratten, in der Windy City meist die der Art Rattus norvegicus, hätten es sich bei Speiseresten gutgehen lassen. „Die Nager fressen am liebsten frisches Futter, aber sie ernähren sich auch von Tiernahrung, Hundehaufen, Müll und Pflanzen“, warnte die Stadtverwaltung.