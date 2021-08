Drohnen-Fotograf : „Viele meiner Aufnahmen zeigen Weiße Haie unter Surfbrettern“

Aktualisiert am

Eleganter Räuber: ein Weißer Hai in flachem Gewässer Bild: Carlos Gauna

Herr Gauna, Sie haben Hochzeiten fotografiert, Polarlichter, Elefanten in Afrika und Bären in Alaska. Seit einigen Jahren verbringen Sie Ihre Zeit mit Weißen Haien vor der kalifornischen Küste, die Sie mit einer Drohne filmen. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Hai?

Das war Zufall, reines Glück. Ich stand hier in Malibu am Point Dume und sah vom Kliff aus über den Pazifik. Von dort kann man wunderbar Grauwale beobachten, wenn sie im Frühjahr aus dem warmen Golf von Kalifornien vor der mexikanischen Küste nach Norden in die Arktik ziehen. Plötzlich war er da, ein ausgewachsener Weißer Hai, fast fünf Meter lang, neben einer Boje etwa 100 Meter vom Strand entfernt. Das war vor zwei Jahren. Die Idee, die Haie mit der Drohne aufzunehmen, ergab sich für mich als Fotografen von selbst.