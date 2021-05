Nahe London : Braunbären nach Ausbruch aus Zoogehege erschossen

Aktualisiert am

In einem englischen Zoo sind zwei Braunbären nach dem Ausbruch aus ihrem Gehege erschossen worden. Die Weibchen waren ins Nachbargehege geklettert, wo sie ein Wildschwein angriffen.

Zwei Braunbären sind in einem Zoo in England erschossen worden, nachdem sie aus ihrem Gehege ausgebrochen sind. Die beiden Weibchen hatten es im Whipsnade Zoo in Dunstable gut 40 Kilometer nordwestlich von London geschafft, über einen bei starkem Wind umgestürzten Baum ins benachbarte Gehege zu klettern, wo sie ein Wildschwein angriffen.

Der Zoo hatte nach eigenen Angaben bei dem Vorfall am Freitag keine andere Wahl, als die Bären einzuschläfern, da die Tiere eine unmittelbare Bedrohung für Menschen dargestellt hätten.

Man habe direkt eingreifen müssen, damit die Bären nicht aus dem Wildschweingehege gelangten, das nur mit einem niedrigen Zaun ausgestattet sei.

Eine Betäubung hätte erst nach 20 Minuten gewirkt, und während dieser Zeit könnten die Tiere unberechenbar und aggressiv werden.