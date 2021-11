Neue Dinosaurierart entdeckt : Ein zahnloser Allesfresser

Brasilianische Forscher haben eine neue Dinosaurierart entdeckt. Die versteinerten Knochen des Tieres, das nun den Namen „Berthasaura leopoldinae“ trägt, waren schon vor rund zehn Jahren bei Ausgrabungen entlang einer Landstraße im südlichen Bundesstaat Paraná gefunden worden. Wie das Nationalmuseum in Rio de Janeiro am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um „einen der vollständigsten Dinosaurier aus der Kreidezeit, die in Brasilien je gefunden wurden“.

Die Forscher konnten das gut erhaltene Skelett den Theropoden zuordnen. Anders als die meisten Arten dieser Gruppe hat das Exemplar aus Südbrasilien, das vor etwa 70 bis 80 Millionen Jahren lebte, aber keine Zähne, sondern einen Schnabel. Es handle sich um ein Jungtier, etwa 80 Zentimeter hoch und einen Meter lang, teilten die Forscher mit.

„Es bleibt eine ganze Reihe von Fragen offen“, sagte der Paläontologe Luiz Weinschütz dem Sender CNN Brasil. „Wie hat er sich ernährt?“ Dass der kleine Dinosaurier zahnlos sei, heiße nicht, dass er sich nicht auch von Fleisch ernährt habe, schließlich hätten auch Vögel wie Falken und Eulen keine Zähne, könnten Fleisch aber mit Leichtigkeit zerreißen. „Es ist wahrscheinlich, dass er ein Allesfresser war, auch aufgrund seines Lebensraums. Der war trocken, wüst, es mangelte an Nahrung.“

Benannt haben die Forscher „Berthasaura leopoldinae“ nach zwei Frauen: Bertha Lutz, einer 1976 verstorbenen brasilianischen Wissenschaftlerin und Feministin, sowie nach der brasilianischen Kaiserin und Förderin der Naturwissenschaften aus dem 19. Jahrhundert, Maria Leopoldine. Außerdem ist der Name eine Hommage an die Sambaschule Imperatriz Leopoldinense, die bei ihrem Auftritt im Karneval 2018 den hundertsten Geburtstag des National­museums in Rio de Janeiro gefeiert hatte – wenige Monate bevor ein Brand weite Teile des Palasts von São Cristóvão zerstörte, in dem das größte natur- und völkerkundliche Museum Südamerikas untergebracht ist.