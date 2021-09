Eine Frau will mit ihrem Hund einen Aufzug nutzen – doch als die Türen sich schließen, ist das Tier nicht mit im Fahrstuhl und wird außen an der Leine nach oben gezogen. Das Missgeschick geht gerade noch glimpflich aus.

Zwei Feuerwehrmänner befreien an einer Aufzugstür in Bochum einen Hund. Bild: Feuerwehr Bochum/dpa

Ein kurioser Einsatz für die Bochumer Feuerwehr: Am Montagnachmittag musste sie einen Hund befreien, dessen Leine von einem Aufzug eingeklemmt und von ihr nach oben gezogen wurde. Das Missgeschick ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr um 16.40 Uhr in einem Bürogebäude, als seine Besitzerin gemeinsam mit dem Hund aus dem Kellergeschoss im Fahrstuhl nach oben fahren wollte. Doch als sich die Türen schlossen und der Aufzug losfuhr, war die Hundebesitzerin zwar drin – der Hund jedoch nicht. Er wurde außen an seiner Leine hochgezogen.

Der Frau gelang es, den Fahrstuhl im Erdgeschoss zu stoppen. Dort blockierte sie die Lichtschranke, um den Aufzug am Weiterfahren zu hindern, und rief um Hilfe. Die Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später an dem Bürogebäude ein und fanden die Besitzerin sitzend auf dem Boden des Aufzugs vor. Fest in der Hand: die letzten zehn Zentimeter der Hundeleine. Ein Trupp eilte ins Kellergeschoss, wo das Tier hilflos an der Oberkante der Fahrstuhltür hing.

Die Feuerwehr stabilisierte das verängstigte Tier, durchtrennte das Geschirr des Hundes vorsichtig mit einer Schere und befreite ihn. Zum Schluss wurden der unverletzte Vierbeiner und seine Besitzerin wieder vereint.