Aktualisiert am

Bergziege tötet Grizzlybärin in Rocky Mountains

Kanada : Bergziege tötet Grizzlybärin in Rocky Mountains

Bergziegen werden in Kanada vor allem von Grizzlybären gerissen. Bei einer Anfang September in den Rocky Mountains aufgefundenen toten Bärin hat eine Bergziege den Spieß aber offenbar umgedreht.

Ein Bär in Kanada Bild: Ulrich Willenberg

Anfang September entdeckte ein Wanderer im kanadischen Yoho-Nationalpark eine tote Grizzlybärin. Der Kadaver des 70 Kilogramm schweren Tieres befand sich unweit einer Wanderroute am Hauptkamm der Rocky Mountains. Auffällig seien die schweren Verletzungen an beiden Achseln der Bärin gewesen, berichtet die kanadische Nachrichtenseite Rocky Mountains Today. Um der Todesursache auf den Grund zu gehen, wurde das Tier obduziert.

„Die Untersuchung ergab, dass die Bärin eines natürlichen Todes starb, der auf einen fehlgeschlagenen Angriffsversuch auf eine Bergziege zurückzuführen ist“, sagte David Laskin von der Parks Canada-Behörde in Radium Hot Springs, British Columbia. Bären fokussierten sich vor allem auf Kopf, Rücken, Nacken und Schultern ihrer Beute und führten Angriffe mit ihren Pranken zumeist von oben nach unten aus. „Die Wunden stimmen mit der Größe und Form eines Bergziegen-Horns überein“, sagte Laskin weiter. Die einzige Schlussfolgerung sei, dass die angegriffene Bergziege im richtigen Moment, als die Bärin mit ihren Pranken zum Schlag ausholte, zum Angriff ansetzte und das Raubtier tödlich verletzte. Folglich könne auch ausgeschlossen werden, dass die Bärin Opfer von Wilderei durch Menschen geworden sei.

„Bergziegen in Kanada werden vor allem von Grizzlybären gerissen“, sagte Steeve Côté, Biologe an der Laval-Universität in Quebec zu den Obduktionsergebnissen. „Aber theoretisch können Ziegen mit einem gut plazierten Stoß auch einen Bären töten.“ Männliche Bergziegen erreichen laut dem Wissenschaftler ein Gewicht von mehr als 125 Kilogramm.

Die tot aufgefundene Bärin wog lediglich 70 Kilogramm. Parks Canada-Mitarbeiter Laskin sagte, es sei aufgrund ihres geringen Gewichts anzunehmen, dass die Bärin für die Jahreszeit relativ schlecht genährt gewesen sei. „Hinweise darauf, dass sie Junge gehabt hat, gibt es aber nicht“, fügte Laskin hinzu.