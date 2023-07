Die Mutter der „Problembärin“ JJ4, die in einem Gehege im Schwarzwald lebt. In Italien hat abermals eine Bärin zwei Jäger angegriffen. Bild: Worbis

Ein weiterer Zwischenfall mit einer Bärin hat in Italien die Debatte über den Umgang mit Großraubwild neu befeuert. Am Sonntag waren zwei Jäger nahe der Gemeinde Mandrel in der norditalienischen Provinz Trentino von einer Bärin überrascht und verfolgt worden. Einer der beiden Männer, ein 24 Jahre alter Angestellter aus Roncone, flüchtete sich nach Medienberichten auf einen Baum, während sein 27 Jahre alter Freund in Richtung des Parkplatzes weglief, wo die beiden kurz zuvor ihr Auto geparkt hatten.

Die Bärin, neben der laut den Berichten ein Junges geschlafen hatte, erreichte mit einer Tatze den Mann auf dem Baum und riss ihn zu Boden. Beim Sturz schlug der Mann nach eigenen Angaben mit dem Kopf auf einen Stein und blieb benommen liegen. Daraufhin ließ die Bärin von ihrem Opfer ab und suchte mit ihrem Jungen das Weite. Der Vorfall soll sich kurz nach sechs Uhr früh in einem Wanderweg auf knapp 2000 Meereshöhe ereignet haben.

DNA-Spuren der Bärin sollten sichergestellt werden

Die beiden Männer liefen nach dem Vorfall zu ihrem Wagen zurück und fuhren ins nächstgelegene Krankenhaus, wo die Kratzwunden und die Kopfverletzung des Jüngeren behandelt wurden. Beide Männer standen nach dem Vorfall unter Schock. Die beiden passionierten Jäger führten bei ihrer Wanderung nach eigenen Angaben keine Gewehre mit sich, weil derzeit keine Jagdsaison ist. Nach dem Vorfall untersuchte die Forstbehörde die Stelle des Vorfalls und versuchte, DNA-Spuren der Bärin sicherzustellen. Auch die Rucksäcke der beiden Jäger wurden sichergestellt.

Gegenüber dem Bürgermeister von Roncone äußerte sich der bei dem Vorfall verletzte Mann laut Medienberichten mit folgenden Worten: „Ich habe dem Tod ins Auge gesehen. Als ich die Bärin auf mich zustürzen sah, dachte ich, ich werde meinen Sohn nie mehr wiedersehen.“ Der gut trainierte Mann hab sich rasch auf eine Höhe von fast fünf Metern auf den Baum geflüchtet, während der andere der beiden Männer das Tier durch lautes Geschrei auf sich zu lenken versucht habe, berichtete der Bürgermeister. Mit einer Tatze habe die Bärin den jüngeren der beiden erreicht und zu Boden gerissen, aber wie durch ein Wunder von ihm gelassen. „Die beiden jungen Leute hatten – wie viele andere an einem Sonntagmorgen – das gute Wetter zu einer Wanderung genutzt“, sagte der Bürgermeister der Zeitung „Corriere della Sera“. Die Leute in seinem Dorf „gehen nicht in die Berge, sondern sie leben in den Bergen“, sagte Bürgermeister Franco Bazzoli und fuhr fort: „Und jetzt haben wir ein enormes Problem, das uns in unserer Freiheit einschränkt.“

Tierschutz- und Umweltorganisationen bezweifelten den Bericht der beiden Jäger. Die Italienische Vereinigung für den Tier- und Umweltschutz (AIDAA) forderte die Staatsanwaltschaft in Trient zu Ermittlungen auf, was die beiden Jäger in dem Waldgebiet unternommen haben und ob sie möglicherweise „als Wilderer unterwegs“ waren.

Problembärin darf nicht getötet werden

Am 5. April war der 26 Jahre alte Jogger Andre Papi im Trentino von der inzwischen gefangengehaltenen „Problembärin“ JJ4 angegriffen und tödlich verletzt worden. Die Bärin ging am 18. April in eine Falle und wird seither in einem Gehege in Casteller im Trentino gehalten. Der Präsident der autonomen Provinz Trentino, Maurizio Fugatti von der rechtsnationalen Partei Lega, ordnete nach dem tödlichen Angriff der Bärin auf den Jogger die Tötung des Tieres an. Tier- und Umweltschützer klagten gegen den Erlass und erreichten in mehreren Instanzen einen Aufschub der Tötung des Tieres. Zuletzt entschied Mitte Juli das Oberste Verwaltungsgericht in Rom, dass die Bärin nicht getötet werden darf, weil die Maßnahme „unverhältnismäßig“ und „nicht vereinbar mit nationalen Vorschriften“ sei. Das Töten eines Tieres dürfe nur als letztes Mittel eingesetzt werden, begründeten die Richter ihr Urteil.

Tierschützer haben angeboten, die Kosten für den Transport der Bärin in ein Wildreservat nach Rumänien zu übernehmen. Das italienische Umweltministerium und die rumänischen Behörden haben einer solchen Verlegung grundsätzlich zugestimmt. Nach dem Entscheid in Rom muss das Verwaltungsgericht in Trient abermals über den Fall beraten und dabei den Richterspruch aus Rom berücksichtigen. Mit dem Richterspruch in Rom wurde auch die Abschussanordnung der Provinz Trentino für den Bären MJ5 aufgehoben, der Wanderer angegriffen und verletzt haben soll. Der Bär MJ5 konnte noch nicht gefangen werden.

Unterdessen verfügte Provinzpräsident Fugatti, dass erstmals auf italienischem Territorium Wölfe abgeschossen werden können. Den Erlass zum Abschuss zweier Wölfe vom 24. Juli begründete Fugatti mit einem Gutachten der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA). Es ist das erste Mal in Italien, dass die ISPRA ein solches Gutachten ausstellt und damit die Voraussetzungen für den Abschuss schafft.

Wölfe rissen 16 Kälber und zwei Esel

Die Wölfe hatten auf der Malga Boldera bei Ala mehrfach Nutztiere angefallen. Insgesamt rissen sie 16 Kälber und zwei Esel. Die Herden auf der Malga Boldera sind mit Elektrozaun geschützt. Die Wölfe hatten jedoch gelernt, diesen Schutz zu umgehen, indem sie zwischen den Elektrodrähten hindurchsprangen. An den gerissenen Kälbern wurden Speichelproben entnommen, so konnten die Wölfe identifiziert werden. Nach Aussagen des ehemaligen Direktors des Amts für Jagd und Fischerei, Luigi Spagnolli, war das positive Gutachten von ISPRA zu erwarten. Im Trentino gibt es nach Angaben Spagnollis 28 Wolfsrudel.

Die Bauern der Gegend um Ala zeigten sich erleichtert. Franco Zomer, der Präsident der Viehzüchter von Ala, sagte, nach den zahlreichen Wolfsrissen bewege sich endlich etwas. Zomer vertritt zehn Viehzüchter, die auf vier Almen bei Ala tätig sind und 230 Hektar Weidefläche nutzen. Tierschützer sprechen sich gegen den Abschuss von Wölfen aus, die vor allem in den benachbarten norditalienischen Provinzen Trentino und Südtirol verbreitet sind und sich in den vergangenen Jahren ebenso signifikant vermehrt haben wie die Bären.