Australien : Pavian knackt Schloss und flieht vor seiner Sterilisation

Aktualisiert am

In Sydney soll ein 15 Jahre alter Pavian sterilisiert werden. Doch das Männchen zieht vor, selber darüber zu entscheiden – und flieht zusammen mit zwei Weibchen.

In Australien hat sich eine verrückte Tiergeschichte abgespielt: Ein männlicher Pavian, der auf dem Weg zur Sterilisation war, knackt das Schloss des Transportwagens und flieht mit seinen zwei Begleiterinnen, zwei Weibchen. Die „Baboon Escape“, wie englischsprachige Medien schreiben, ereignete sich bereits vor zwei Tagen in Sydney.

Der 15 Jahre alte Pavian, Anführer seiner Gruppe, sollte im Royal Prince Alfred Hospital, einem großen Krankenhaus unweit der Innenstadt, sterilisiert werden. Im australischen Radio wurde darüber zuerst berichtet. Ein Augenzeuge sagte dem Sender 2GB: „Kumpel, ich bin felsenfest sicher, da waren drei Paviane auf dem Parkplatz. Sie hatten sogar glänzende Hintern.“

Nach zwei Stunden Freiheit wurden die drei Paviane von der Polizei und Tierschützern schließlich eingefangen. Der 15 Jahre alte Pavian wurde danach operiert.

Der Gesundheitsminister des australischen Bundesstaates New South Wales, Brad Hazzard, berichtete am Donnerstag, dass die Operation gut verlaufen sei. Der Pavian, den er nach dem Entfesslungskünstler „Houdini“ benannte, schlafe und ruhe sich aus. Dem „Guardian“ sagt Hazzard auch, dass das Schloss in dem Transporter „fehlerhaft“ gewesen sei.

„Seine zwei weiblichen Familienmitglieder sind entspannt und glücklich.“ Die beiden Weibchen waren als emotionale Unterstützung dabei, damit er ruhig bleibe. Die Paviane sind Teil eines Forschungsprojekts.