Erst ging es Richtung Meer, dann folgte ein Abstecher ins Gewerbegebiet: Ein Elefant hat am Freitag die kalabrische Kleinstadt Amantea erkundet.

Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie das Tier erst auf einem Parkplatz am Strand steht, später seelenruhig über eine Staatsstraße spaziert und einen Kreisverkehr passiert – und sich dabei sogar vorbildlich am rechten Straßenrand hält. Schließlich nimmt der Elefant die Ausfahrt zu Eurospin, einem Lebensmitteldiscounter.

Wie italienische Medien berichten, war das Tier aus einem Zirkus ausgebüxt, der derzeit in Amantea gastiert. Zirkusmitarbeiter begleiteten das Tier schließlich vom Supermarktparkplatz wieder zurück. Weder der Elefant, Menschen noch Gegenstände kamen bei dem Ausflug zu Schaden.

Mehr zum Thema 1/

In den sozialen Netzwerken sorgte der Elefant für viel Belustigung, aber auch für mahnende Stimmen von Tierschützern. Sie machten in den Kommentaren auf die prekären Umstände aufmerksam, unter denen Wildtiere in Zirkussen häufig gehalten werden.

In Deutschland hatte kürzlich eine vermeintliche Löwin nahe Berlin für Aufregung gesorgt. Die nächtliche Videoaufnahme eines Zeugen sollte das Raubtier in einem Wald bei Kleinmachnow zeigen. Die Polizei durchkämmte zwei Tage lang den Wald, die Anwohner wurden aufgefordert, sich an Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Schließlich gab der Bürgermeister Entwarnung: die Löwin war ein Wildschwein.