Südafrika : Angst vor entlaufener Tigerin

Aktualisiert am

Sie tötete einen Hund und griff einen Mann an: Eine freilaufende Tigerin hielt bei Johannesburg tagelang die Menschen in Atem. Jemand hatte bei der Flucht von einer Zuchtfarm nachgeholfen.

Eine aus einer Zuchtfarm entlaufene Tigerin hat in der Nähe von Johannesburg für Angst und Schrecken gesorgt. Das Tier habe unter anderem einen Mann angegriffen und mehrere andere Tiere getötet, teilte die südafrikanische Polizei am Montag mit. Die Tigerin war am Samstag aus einer Zuchtfarm für exotische Tiere rund 30 Kilometer vor Johannesburg entwichen, nachdem Unbekannte den Zaun durchschnitten hatten.

Auf seiner Flucht griff das acht Jahre alte Tier unter anderem einen 39 Jahre alten Mann an, der nach Polizeiangaben überlebte. Es tötete einen Hund und einen Hirsch. An der Suche beteiligten sich Dutzende Polizisten, Tierschützer und Einwohner. Sie wurden von Hubschraubern und Drohnen unterstützt.

Am Montagabend konnte der Tiger dann auf dem Gelände der Farm ausfindig gemacht werden. Er war offenbar auf der Suche nach Nahrung in ihr vertrautes Revier zurückgekommen. „Wir sind sicher, dass wir ihn nun einfangen können“, sagte ein Dorfvertreter.

Tiger sind keine endemischen Tiere in Südafrika. Sie werden in dem Land aber seit einigen Jahren zunehmend gezüchtet.