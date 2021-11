Shell sucht nach Öl und Gas : Zu viel Lärm im Meer

An der Wild Coast in Südafrika formiert sich der Protest gegen die von Shell geplante Suche nach Öl und Gas. Naturschützer befürchten, dass Meereslebewesen durch Schallwellen geschädigt werden.

Will Meeresbewohner schützen: Der deutsche Athlet Flo Jung protestiert am Sonntag in Kapstadt gegen die Ankunft eines seismischen Frachters, der über Schallwellen Ölreserven aufspüren kann. Bild: EPA

Südafrikas „Wild Coast“ trägt nicht zufällig diesen Namen. Es ist ein 250 Kilo­meter langer Küstenstreifen am Indischen Ozean mit einsamen Buchten, zerklüfteten Klippen, viel unberührter Natur. Etliche Seeleute strandeten dort über die Jahrhunderte hinweg. Heute zieht es Surfer und Naturliebhaber an die wilde Küste. Zu bestimmten Zeiten im Jahr schwimmen Wale und Sardinenschwärme vorbei.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Doch gerade herrscht große Auf­regung um den malerischen Flecken. „Geh zur Hölle, Shell“ und „Rettet die Wild Coast“ steht auf Plakaten von Demonstranten an den Stränden. Es geht um die Ankündigung des Mineralölkonzerns, vom 1. Dezember an Öl- und Gasvorkommen vor der Küste zu erkunden. Bis zum Sonntag haben mehr als 140.000 Bürger eine Petition an die Umweltministerin unterschrieben, die Exploration zu stoppen. Das ist für südafrikanische Verhältnisse eine sehr hohe Beteiligung.

Umweltschützer hat die Mitteilung in einer lokalen Zeitung angeblich vollkommen unvorbereitet erwischt, zumal gerade die Weltklimakonferenz (COP 26) in Glasgow zu Ende gegangen ist. Südafrika wurden dort 8,5 Milliarden Dollar von Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union über drei bis fünf Jahre zugesichert, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und auf einen klimafreundlicheren Kurs einzuschwenken. Der südafrikanische Präsident hatte von einem „Wendepunkt“ gesprochen. Es sei unerklärlich, dass nach COP26 die Suche nach fossilen Brennstoffen sogar intensiviert werde, sagt nun Janet Solomon, die Gründerin der Initiative „Oceans Not Oil“. Am Sonntag protestierte auch der deutsche Surfer und Aktivist Flo Jung gegen die Ankunft des Untersuchungsschiffs Amazon Warrior in Kapstadt.

Sorge vor allem um Wale

Entlang des Küstenstreifens sollen vier bis fünf Monate lang dreidimensionale seismische Untersuchungen stattfinden, in einem Abstand von 20 Kilometern vom Festland und auf einer Fläche von 6000 Quadratkilometern. Solche Messungen sind global das gängige Verfahren zur Erkundung von Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten. Dabei wird der Untergrund mittels starker Schallwellen untersucht, um geologische Formationen zu erkennen sowie die Größe und Tiefe der Vorkommen festzustellen.

Tierschützer und Wissenschaftler aber befürchten, dass die Wucht der Schallwellen und der enorme Lärm unter Wasser die Lebewesen im Meer schädigt. Vor allem Wale könnten zeitweise das Gehör und damit die Orientierung verlieren. Andere Meerestiere ­seien ebenfalls gefährdet. Die Impulse aus Schallkanonen könnten die Tiere außerdem unter hohen Stress setzen. In Südafrika gebe es zu wenig Forschung über die Lärmbelastung im Meer und keine Regulierungen, geben Wissenschaftler zu bedenken.

Noch mehr sorgen sich die Gegner um die Zukunft der Wild Coast, sollte der Konzern genügend Öl oder Gas ausfindig machen. An Land muss die komplette Infrastruktur zum Abtransport gebaut werden. Wegen der starken Agulhas-Strömung, einer der schnellsten Ozeanströme auf der Welt, wird zudem ein hohes Risiko von Ölunfällen befürchtet. Die Ströme seien so stark, dass das Auslaufen von Öl nur schwer eingedämmt werden könnte.

Shell versucht die Sorgen zu zerstreuen. „Wir achten sehr darauf, Auswirkungen auf Fische, Meeressäuger und andere wild lebende Tiere zu vermeiden oder zu minimieren“, sagte ein Sprecher. Shell habe lange Erfahrung mit Explorationen, und das Wohlergehen der Wildtiere sei „ein wichtiger Faktor bei den strengen Kontrollen, die wir durchführen“. Man richte sich strikt nach internationalen Richtlinien. Es gebe eine Sperrzone im Radius von 500 Metern um die Schallquelle herum, die rund um die Uhr überwacht werde. Wenn ein Tier in diese Sperrzone gelange, würden die Arbeiten sofort unterbrochen. Mit Blick auf die Förderung von Öl und Gas inmitten der globalen Bemühungen um den Klimaschutz erklärte der Konzern, weiterhin mit der südafrikanischen Regierung auf dem Weg zu einer Energiewende zusammenzuarbeiten.

Die Genehmigung für Explorationen vor der Wild Coast wurde schon vor vielen Jahren vergeben, damals noch an ein anderes Unternehmen. Der Einstieg in die Öl- und Gasförderung ist Teil eines schon 2014 verkündeten Plans der Regierung, die „Ozeanwirtschaft“ in Südafrika auszubauen. Die eigene Öl- und Gasförderung könne 80 Prozent der bisherigen Importe ersetzen, 130.000 Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft ankurbeln, sagte der damalige Präsident Jacob Zuma. Er versprach einen „straffen“ Genehmigungsprozess. Nur eine Abteilung im Bergbau- und Energieministerium solle dafür zuständig sein. Auch daran entzündet sich jetzt die Kritik. Wie das Umweltministerium mitteilte, hatte es mit der Lizenz für Shell nichts zu tun. Die Initiatoren der Petition versuchen nun, eine Überprüfung der relevanten Regelungen auf den Weg zu bringen.