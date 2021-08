Zum Tode verurteiltes Alpaka : „Sie machen einen Märtyrer aus Geronimo“

Aktualisiert am

Frau Macdonald, die britische Umweltbehörde hat Sie aufgefordert, Ihr Alpaka Geronimo einzuschläfern, weil es positiv auf Rindertuberkulose getestet wurde. Am Mittwoch vergangener Woche hat der Londoner High Court das Todesurteil bestätigt. Wie geht es Ihnen?

Es ist ermüdend. Gerade weiß ich wirklich nicht, was wir machen sollen. Im Moment sind viele Menschen auf der Farm in Gloucestershire, die mich unterstützen und sich um die anderen Alpakas kümmern. Es ist wie ein Marathon, der kein Ende findet. Sie wollen, dass ich Geronimo töte. Überall auf der Welt sind die Menschen schockiert, wie das Gericht dieses unverständliche Todesurteil fällen konnte.

Wie ist es zu diesem Urteil vor dem obersten Gericht gekommen?

Sie haben erstmals vor vier Jahren beschlossen, dass Geronimo eingeschläfert werden muss. Da hatte ich ihn aus Neuseeland importiert, und er wurde positiv auf Rindertuberkulose getestet. Doch ihm war kurz vorher ein Medikament namens Tuberkulin verabreicht worden. Getestet wurde er mit einem Antikörpertest. Das ist, wie wenn man jemanden nach der Corona-Impfung mit einem Antikörpertest testet. Natürlich ist der dann positiv. Seit vier Jahren sagen wir, dass die Tests nicht richtig funktionieren. Der Umweltminister hat nie einen Brief beantwortet. Letzte Woche hat uns die Umweltbehörde nochmals aufgefordert, dass wir Geronimo einschläfern sollen. Die Frist war der letzte Freitag um 17 Uhr. Ich habe es nicht getan. Bisher ist nichts passiert.

Was sind Ihre Forderungen an die Politik?

Wir haben einige Optionen vorgelegt. Zentral ist, dass Geronimo einen Bluttest bekommen soll, um wirklich sicherzugehen, ob er mit der Krankheit infiziert ist. Er wird aber nicht infiziert sein, sonst wäre er schon längst tot. Das Testverfahren wird von veterinärmedizinischen Gesellschaften kritisiert, denn Tuberkulose-Hauttests bei Alpakas führen zu falsch-positiven Ergebnissen. Auch die britische Alpaka Society hat sich auf unsere Seite gestellt und kritisiert die Testverfahren. Die Umweltbehörde bleibt stur. Sie sagen, Geronimo muss sich in Neuseeland angesteckt haben.

Was sind die anderen Testverfahren, deren Einsatz Sie fordern?

Es gibt einen neuen Test, der Tuberkulose im Blutkreislauf misst. Dieser ist genauer und kann viel später Infektionen nachweisen.

Wie geht es Geronimo im Moment? Es gibt eine Webcam, mit der man ihn weltweit beobachten kann.

Ja, man kann ihn rund um die Uhr sehen. Tausende tun es jeden Tag. Wir haben eine Petition, die mittlerweile 140.000 Unterschriften umfasst. Außerdem haben wir ein Crowdfunding für die Anwälte begonnen, wo über 25.000 Pfund zusammengekommen sind. Ihm geht es den Umständen entsprechend.

Warum ist Geronimo zu so einem Symbol für die Ungerechtigkeiten in der Landwirtschaftspolitik des Vereinigten Königreichs geworden?

Ich glaube, weil wir für Jahrzehnte eine Politik der Alternativlosigkeit hatten und die Leute müde davon sind. Die Landwirtschaftspolitik ist ein Opfer dieser Austerität. Wenn man Probleme mit Rindern hat, bekommt man im Seuchenfall keine Unterstützung. Viele Landwirte sind deswegen pleitegegangen. Es gibt keine kohärente Strategie zur Eindämmung von Rindertuberkulose. Lieber tötet man Hunderte Tiere am Tag im Verdachtsfall, obwohl sie die Seuche gar nicht haben. Wir haben so viele soziale Ungerechtigkeiten im Vereinigten Königreich. Die Bilanz der Regierung bei der Covid-Bekämpfung ist unterirdisch. Viele Menschen haben das Vertrauen in die Politik und den Staat verloren. Die Leute identifizieren sich mit Geronimo. Die Menschen wollen einfach, dass die kleinen Leute einmal gewinnen.