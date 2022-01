Spektakulärer Fossil-Fund : Allein der Schädel des Ichthyosauriers wiegt fast eine Tonne

Als die damals zwölfjährige Mary Anning im Jahr 1811 das erste vollständige Ichthyosaurier-Skelett im Südwesten Englands unweit ihres Heimatorts Lyme Regis entdeckte, glaubten die meisten der damaligen Experten, es müsse sich um die Überreste eines gigantischen Krokodils handeln. Anning, die 1847 starb, wurde später als Fossiliensammlerin berühmt. Sie gilt als eine der ersten Paläontologinnen überhaupt. Noch zu ihren Lebzeiten Anfang der Vierzigerjahre des 19. Jahrhunderts prägte dann der englische Mediziner und Anatom Richard Owen, der neben Charles Darwin zu den bedeutendsten Naturforschern seiner Zeit gezählt wird, erstmals das Wort „Dinosaurier“. Schon damals schloss er das unwissenschaftlich auch Fischsaurier genannte urzeitliche Reptil, das Mary Anning gefunden hatte, in seine Beschreibungen mit ein.

Ichthyosaurier-Skelette wurden inzwischen zu Tausenden und an vielen Orten auf der ganzen Welt gefunden, unter anderem auch im Vorland der Schwäbischen Alb unweit der kleinen Gemeinde Holzmaden. Doch nur wenige sind auch nur annähernd so groß wie das Fossil, das im vergangenen Jahr in einem Naturschutz­gebiet in der Grafschaft Rutland im englischen Leicestershire östlich von Birmingham freigelegt wurde. Mit gut zehn Metern Länge ist es nicht nur das größte, es ist auch das vollständigste Skelett eines Fischsauriers, das je im Vereinigten Königreich entdeckt wurde. Und es ist dort auch das ein­zige der Art „Temnodontosaurus trigo­nodon“. Der Leiter der Ausgrabung, Dean Lomax von der Universität von Manchester, spricht von einem der bedeutendsten Funde in der paläontologischen Ge­schichte Großbritanniens.

Entdeckt hatte das Skelett Joe Davis im Februar 2021. Der Angestellte des Rutland Water Nature Reserve wollte eine Dränage in dem sumpfigen Feuchtgebiet anlegen, als er auf den geschätzt etwa 180 Millionen Jahre alten Ichthyosaurier stieß. Allein der versteinerte, etwa zwei Meter lange Schädel des Tiers soll fast eine Tonne wiegen, heißt es in einer Mitteilung des Naturreservats. Ichthyosaurier lebten im Erdmittelalter, dem Mesozoikum. Sie tauchten vor etwa 250 Millionen Jahren auf und starben vor 93 Millionen Jahren aus – also schon rund 30 Millionen Jahre vor dem sogenannten Kreide-Paläogen-Massensterben, das unter anderem für das Verschwinden der Dinosaurier verantwortlich gemacht wird. Warum die Fischechsen, von denen etwa 80 verschiedene Arten bekannt sind, ausstarben, ist unklar.

Die Ichthyosaurier, die zu den Land­wirbeltieren gehören, lebten ausschließlich im Wasser. Dabei konnten sie – je nach Art – zwischen einem und bis zu 20 Meter lang werden. Für Aufsehen sorgte 2016 ein im englischen Somerset gefundenes Knochenfragment, Teil des Unterkiefers einer gigantischen Fischechse. Das nach seinem Fundort Lilstock-Ichthyosaurier genannte Tier könnte nach Berechnungen eine Gesamtlänge von 25 Metern gehabt haben und wäre damit annähernd so groß wie ein Blauwal gewesen.