70 Kilometer vor Paris : Abgemagerter Belugawal irrt in der Seine herum

In der Seine wurde wieder ein Meeressäuger gesichtet. Der Belugawal schwamm nach Angaben französischer Medien in der Seine, etwa 70 Kilometer von Paris entfernt. Das Tier soll abgemagert sein und Hautveränderungen zu haben, heißt es beim Nachrichtensender BFMTV. Der Gesundheitszustand sei „besorgniserregend“, teilte die zur Normandie gehörende Präfektur Eure mit.

Die Behörden seien wohl damit beschäftigt, das Tier zu füttern, und ihn weiter dazu zu bewegen, in Richtung Mündung zu schwimmen. Da er sich wenig an der Oberfläche zeige, sei es für die Retter jedoch nicht ganz einfach. „Die Umgebung ist für den Beluga nicht sehr einladend, die Seine ist sehr verschmutzt und die Wale sind extrem lärmempfindlich“, sagte Lamya Essemali von Sea Shepherd. Die Seine ist eine wichtige Schifffahrtsroute innerhalb Frankreichs.

Der Beluga gehört zu einer geschützten Walart, der eher kalte Gewässer vorzieht. Normalerweise leben Belugawale, die wegen ihrer Hautfarbe auch Weißwale genannt werden, vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas. Die Seine dürfte allein wegen der langanhaltenden Hitze in Frankreich wärmer als üblich sein. Erwachsene Tiere können bis zu vier Meter lang werden und eine Weile im Süßwasser überleben.

In Frankreich gab es zuletzt immer wieder Meldungen über verirrte Wale in der Seine. In einem Orca-Wal, der Ende Mai tot in der Seine entdeckt wurde, wurde Munition gefunden. Die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd hat eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt für alle Hinweise, die zum Täter führen. Auch ein Finnwal hatte sich in der Seine verirrt.