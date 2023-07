Aktualisiert am

Sicherheit auf der Straße : In ganz Bologna gilt nun Tempo 30

Als erste italienische Großstadt führt Bologna ein Limit von 30 Kilometern in der Stunde ein. Die Regierung will zudem die Strafen für Verkehrsdelikte in ganz Italien zu verschärfen.

Autos parken auf der Piazza Maggiore in Bologna. Bild: Reuters

In Bologna, der Hauptstadt der norditalienischen Region Emilia-Romagna, gilt seit Samstag generell Tempo 30. Nur auf mehrspurigen Schnellstraßen dürfen Auto- und Motorradfahrer, je nach örtlicher Regelung, weiter 50 und streckenweise 70 Stundenkilometer schnell fahren.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Die Universitätsstadt mit rund 390.000 Einwohnern ist die erste italienische Großstadt mit einem allgemeinen Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Auch in Mailand wird über ein generelles Limit von Tempo 30 diskutiert. „In Bologna werden wir etwas langsamer fahren und dafür sicherer sein“, sagte Bürgermeister Matteo Lepore von den Sozialdemokraten, der seit 2021 Oberhaupt der Metropolenregion mit zusammen gut einer Million Einwohnern ist.

Strafen für die Überschreitung der zum 1. Juli reduzierten Höchstgeschwindigkeit sollen erst von 2024 an verhängt werden. Für die neue Beschilderung der Verkehrswege und für die Verbesserung der Bürgersteige und Radwege will die Stadtverwaltung 24 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

13 Tote im Straßenverkehr in Bologna in diesem Jahr

In diesem Jahr starben im Straßenverkehr in Bologna bisher 13 Menschen, im gesamten Vorjahr waren es 22 gewesen. In ganz Italien ist es nach den pandemiebedingten Lockdowns der Jahre 2020 und 2021 wieder zu einem Anstieg der Verkehrstoten gekommen – über das Niveau der letzten Jahre vor der Pandemie hinaus.

„Die Begegnungen mit Eltern und Angehörigen sehr junger Verkehrsopfer haben einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen“, teilte Lepore in einem Brief an die Stadtbewohner mit. „Ich habe versprochen, mich unverzüglich dafür einzusetzen, dass diese Tragödien ein Ende haben.“

Die häufigste Ursache für Todesfälle von Personen unter 50 Jahren seien in Italien Verkehrsunfälle, davon ereigneten sich 73 Prozent in städtischen Gebieten, hob Lepore hervor. Die drei häufigsten Ursachen seien überhöhte Geschwindigkeit, die Missachtung von Zebrastreifen und Fußgängerüberwegen sowie Ablenkung am Steuer, meist durch das Handy. Geschwindigkeit spiele dabei immer eine Rolle, entweder als direkte Ursache oder als Faktor, der die Folgen anderer Verstöße verschlimmere, so Lepore. Der Bürgermeister gab als überaus ehrgeiziges Ziel für seine Stadt aus, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu reduzieren.

Die Regierung in Rom will Verstöße im Verkehr stärker bestrafen

Unterdessen hat die Mitte-rechts-Regierung in Rom ein Gesetzesvorhaben zur allgemeinen Verschärfung der Strafen für Verkehrsverstöße auf den Weg gebracht. Über den vom Kabinett angenommenen Gesetzentwurf soll nach der Sommerpause im Parlament debattiert und abgestimmt werden.

Vorgesehen ist die Einführung einer Helmpflicht sowie einer Versicherungspflicht für E-Roller, die in fast allen italienischen Städten für noch chaotischere Verhältnisse im Kampf von Fahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern um den engen Stadtraum geführt haben. Wer einen Scooter ohne Helm und Versicherung sowie ohne das verpflichtende Nummernschild benutzt, muss mit einem Bußgeld von 100 bis 400 Euro rechnen. Für das Benutzen von E-Scootern ohne Blinker und ohne Bremsen an Vorderrad und auch an Hinterrad ist eine Geldstrafe von bis zu 800 Euro fällig.