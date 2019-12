Aktualisiert am

Kalifornien : Tausende „Penisfische“ an Küste angespült

Ein Seewurm in Kalifornien Bild: AFP

Ein Strand in Kalifornien ist mit tausenden Seewürmern übersät. Die Tiere wurden nach starken Regenfällen an Land gespült. In Südkorea gelten sie als Delikatesse.