Käufer einer Diamanten-Mine : Warum ein Rohstoffkonzern hunderte Leichen bestatten muss

Der Käufer einer traditionsreichen Mine in Südafrika hat eine schaurige Aufgabe vor sich: Die Gebeine von über 500 Bergarbeitern, die dort einst begraben wurden, müssen umgebettet werden.

Unter Tage: Bergleute arbeiten 1896 in der Koffiefontein-Mine. Bild: Wikipedia/CC BY 4.0

Elias March, Maschinenführer im Koffiefontein-Bergwerk in Südafrika, hatte 2002 als Erster die menschlichen Knochen entdeckt. Sein Chef informierte Behörden und Archäologen. March war in der Diamantenmine auf mehr als 100 Jahre alte Gräber von mindestens 500 Menschen gestoßen. Sie waren vollkommen in Vergessenheit geraten.

Heute, 20 Jahre später, will der Rohstoffkonzern Petra Diamonds die Koffiefontein-Mine verkaufen, allerdings mit einer ungewöhnlichen Auflage: Der neue Eigentümer muss die Gebeine ausgraben und in einem eigens gebauten Mausoleum auf einem Friedhof bestatten lassen. Man sondiere einen „verantwortungsvollen Ausstieg aus der Investition“, teilte ein Sprecher mit.