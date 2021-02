Suchflüge erfolglos : Bergsteiger am K2 vermisst

Die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Der Isländer John Snorri Sigurjónsson, der Pakistani Muhammad Ali Sadpara und der Chilene Juan Pablo Mohr wurden am Wochenende am K2 (8166 Meter) noch immer vermisst. Die Gruppe war am zweithöchsten Berg der Welt in der Nacht zu Freitag gemeinsam mit Muhammad Ali Sadparas Sohn Sajid vom Lager III in 7300 Meter Höhe Richtung Gipfel aufgebrochen. Weil Sajid Sadparas Sauerstoffgerät in der Kälte – am Freitag herrschten am K2 in der Höhe Temperaturen um minus 40 Grad – nicht mehr funktionierte, machte er am sogenannten Flaschenhals, einer gefährlichen Passage in 7900 Meter Höhe, kehrt und wartete im Lager III auf seinen Vater und die zwei anderen Bergsteiger.

Bis Samstagmorgen kamen sie aber dort nicht an. Was genau passiert ist, war bis Sonntag noch unklar. Suchflüge durch zwei Militärhubschrauber, die bis auf etwa 7000 Meter aufsteigen konnten, blieben zunächst erfolglos. Am Samstag verschlechterten sich die Wetterbedingungen durch den Jetstream, der sich wie prognostiziert über den Berg legte.

Am Freitag war zudem ein weiterer Bergsteiger am K2 ums Leben gekommen. Der Bulgare Atanas Skatov stürzte beim Abstieg von Lager III ab. Sein Leichnam wurde laut dem Expeditionsleiter Chhang Dawa Sherpa noch am selben Tag in 5500 Meter Höhe geborgen und in die pakistanische Stadt Skardu gebracht.

Die Bergsteiger waren aufgebrochen, um die Winterbesteigung des K2 zu wiederholen, die zum ersten Mal Mitte Januar von einer nepalesischen Gruppe erfolgreich bewältigt worden war. Insgesamt waren seit Anfang der Woche 31 Bergsteiger an dem Berg unterwegs, der als sehr schwierig zu besteigen gilt. Sie gehörten bis auf das isländisch-pakistanische Team einer großen kommerziellen Expedition an, zu deren Teilnehmern auch der aus Hösbach bei Aschaffenburg stammende Bernhard Lippert zählt. Wie aus dem Basislager zu erfahren war, hatte Lippert, wie auch die Südtiroler Höhenbergsteigerin Tamara Lunger, die ohne Flaschensauerstoff unterwegs war, am Donnerstag das Lager III erreicht und war von dort am Freitag abgestiegen.