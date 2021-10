Stuttgart 21 : Zwischen Beton und Stahl auf den Spuren des einstigen Stolzes

Aktualisiert am

Der neue Bahnhof in Stuttgart sollte 2008 fertig sein. 13 Jahre später werden noch immer Säulen gegossen und Tunnel gegraben. Ein Baustellenbesuch bei einem der größten Prestigeprojekte Deutschlands.

Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist ein elendes Labyrinth aus ewig neuen Umleitungen. Seit elf Jahren wird an dem tie­fer­ge­leg­ten Bahnhof gebaut. Bei der Planung versprachen die Architekten, eine „Kathedrale des 21. Jahrhunderts“ zu bauen. Das war der Anspruch. Das Jahrhundert ist nun schon 21 Jahre alt, Stuttgart noch immer eine Baustelle. Bau­beginn sollte ursprünglich im Jahr 2001 sein, die Fertigstellung 2008. Das hätte ja noch irgendwie gepasst.

Auf den mit Graffiti vollgesprühten Wänden in der von Paul Bonatz vor rund 100 Jahren geplanten Bahnhofshalle ruhen sich jetzt die Tauben aus. Von der Halle bleibt nur die Kurvatur, die Seitenflügel des Bahnhofs wurden schon vor elf Jahren abgerissen. Atmosphärisch er­innert die Halle zurzeit an einen Provinzbahnhof in Ostdeutschland fünf Monate nach der Wende. Vor dem Übergang zu den alten Sackbahnhofgleisen steht zur Aufmunterung der gestressten und enttäuschten Reisenden: „Freuen Sie sich auf den neuen Bonatzbau.“