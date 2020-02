Sturm „Sabine“ : Eurowings sagt wegen Orkantiefs fast alle Flüge ab

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr zur Nordseeküste wegen des Orkantiefs „Sabine“ eingestellt. Ein Intercity in Richtung Leipzig steckte hinter einem umgestürztem Baum fest. Und in Schottland gibt es Verletzte.

Das heranziehende Sturmtief „Sabine“ hat in Niedersachsen vor allem an der Küste am Sonntag zu Behinderungen und ersten Schäden geführt. Schon am Morgen wurden Fährverbindungen zu den Nordseeinseln gestrichen, auch die Deutsche Bahn stellte ab Mittag etliche Intercity-Verbindungen vom Ruhrgebiet und Hannover an die Küste vorsorglich ein. In Leer rückten die Rettungskräfte aus, nachdem losgerissene Dachelemente in die Fußgängerzone zu wehen drohten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für große Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe heraus.

Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr zur Nordseeküste in Niedersachsen ein. Betroffen waren die Intercity-Züge der Verbindung von Norddeich und Emden über Oldenburg und Bremen Richtung Leipzig und zurück. Außerdem entfielen die Intercity-Züge auf der Verbindung von Norddeich und Emden Richtung Ruhrgebiet über Rheine und Münster sowie zurück. Die Fahrten der Regionalexpress-Züge zwischen Bremen und Norddeich wurden eingestellt.

Am frühen Nachmittag stürzte auf der Strecke zwischen Magdeburg und Dessau-Roßlau ein Baum auf die Gleise, wie eine Bahnsprecherin in Berlin sagte. Ein Intercity in Richtung Leipzig steckte zunächst fest. Ein Team der Bahn habe den Baum entfernen können. Der Intercity habe seine Fahrt mit rund 50 Minuten Verspätung fortsetzen können. Bei Twitter teilte die Bahn mit, dass auch die Strecke Magdeburg-Potsdam gesperrt ist. Details dazu konnte das Unternehmen zunächst noch nicht nennen.

Der DWD hat Unwetterwarnungen für Teile Deutschlands bis zum frühen Montagabend herausgegeben. In Richtung Süden werde der Sturm erst in der zweiten Nachthälfte am Montag erwartet und könne dann bis zum Nachmittag anhalten. Aktuelle Warnungen gelten für die Zeit bis Montag 18.00 Uhr. Durch das Unwetter könnten laut DWD Bäume entwurzelt werden oder Dachziegel auf die Straße fliegen. Auch größere Schäden an Gebäuden könne es geben. „Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) werde „Sabine“ nicht.

Flüge annulliert

Die Airline Eurowings hat fast alle Flüge für die Dauer des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt. Man streiche die Verbindungen von den Flughäfen Hamburg, Berlin, Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Stuttgart, teilte die Lufthansa-Tochter mit Sitz in Düsseldorf am Sonntag mit. Lediglich von München und Stuttgart aus gebe es noch vereinzelt Flüge. Fluggäste sollten nicht mehr zu den betroffenen Flughäfen anreisen. Sie könnten ihre Buchungen kostenfrei umbuchen. Eurowings strebt an, den Flugbetrieb am Montag wieder aufzunehmen. Auch dann wird jedoch noch mit Orkanböen gerechnet.



Deutschlandweit drohen am Wochenende Orkanböen. Die Wetterlage kann bis Dienstag anhalten.





Am Frankfurter Flughafen sind wegen der Wetterlage am Sonntag 100 Starts und Landungen von Flugzeugen gestrichen worden. Dabei handle es sich vor allem um Flüge innerhalb Europas, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Die restlichen, rund 1100 Flüge würden am Sonntag regulär starten oder landen. Es könne außerdem zu Verspätungen kommen. Durch das Nachtflugverbot rechne der Flughafen mit keinen großen Auswirkungen des Orkantiefs auf den Flugverkehr. Für den Montag seien derzeit noch keine Flugannullierungen vorgenommen worden.

Auch etliche Flüge von Düsseldorf und Köln/Bonn aus sind annulliert worden. In Düsseldorf seien am Mittag bereits 111 Starts und Landung annulliert worden, twitterte der Flughafenbetreiber am Sonntagmittag. Zahlreiche Verbindungen der Airline Eurowings für den Nachmittag und Abend wurden auf den Internetseiten der beiden Flughäfen als annulliert angezeigt. Mehrere Fluggesellschaften haben für Sonntag außerdem ihre Flüge von und nach Hamburg gestrichen, wie der Flughafen auf Twitter mitteilte. Weitere Streichungen und Verspätungen könnten hinzukommen. Auch auf den Flughäfen Hannover und Bremen wurden am Sonntag etliche Verbindungen wegen des Unwetters gestrichen.

Keine Wohnwagen in den Niederlanden

Das ausverkaufte Bundesliga-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, das am Sonntag um 15.30 Uhr stattfinden sollte, wurde aus Sicherheitsgründen wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt. Schon am Samstag war der Skisprung-Weltcup in Willingen (Hessen) abgesagt worden. „Sabine“ sorgte am Sonntag dann für weitere Absagen von Fußballspielen: So fiel auch die für 14.00 Uhr angesetzte Nachholpartie der Frauen-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln den Wetterbedingungen zum Opfer. Darüber hinaus reagierte auch der Fußballverband Niederrhein auf die Warnungen. Der zuständige Ausschuss sagte alle Partien auf Verbands- und Kreisebene ab. Die Stadt Halle in Westfalen sagte für Sonntagabend kurzfristig ein Konzert mit der Schlagersängerin Andrea Berg abgesagt. Es gebe keinen Nachholtermin, hieß es von der Stadt.

Mehr zum Thema 1/

In Großbritannien und Irland ist es bereits zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch heftigen Wind und Regen gekommen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde fegte das Sturmtief „Sabine“, das außerhalb Deutschlands „Ciara“ genannt wird, über Irland und Großbritannien. Drei Menschen wurden verletzt, als im schottischen Perth am Samstagabend das Dach eines Pubs einstürzte. Zahlreiche Zugverbindungen und Flüge im ganzen Land wurden gestrichen. Der Hafen von Dover stellte den Fährbetrieb ein. In Irland kam es zu Überschwemmungen, wie der irische Rundfunk RTÉ berichtete. Etwa 10.000 Haushalte hatten keinen Strom.

Auch andere europäische Länder rüsteten sich für das Orkantief. Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrer auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren. Der niederländische Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab. Die Fluggesellschaft KLM annullierte vorsorglich Dutzende innereuropäische Flüge ab und zum Amsterdamer Flughafen Schiphol.