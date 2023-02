„Otto“ führt zu hohen Wellen an der Halbinsel Jütland in Dänemark. Bild: EPA

Sturm „Otto“ hat in Dänemark für Störungen im Flugverkehr gesorgt und in Großbritannien die Stromversorgung Tausender Menschen unterbrochen. Das Unwetter mit heftigem Wind werde vermutlich über das gesamte Wochenende Folgen für Starts und Landungen haben, sagte Lars Lemche vom Flughafen Kopenhagen am Samstag der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Passagiere müssten sich vermutlich gedulden, sagte er.

In Schottland waren wegen „Otto“ in der Nacht zum Samstag immer noch 7600 Haushalte ohne Strom. Trucks sollten am Morgen in den am heftigsten betroffenen Gegenden Essen und Getränke ausfahren. In der nordenglischen Stadt Sheffield wurde ein Mann schwer verletzt, als am Freitag ein Baum umstürzte. Auch in Dänemark riss „Otto“ Bäume aus, vorübergehend waren Bahnstrecken gesperrt, in Südschweden waren etwa 2000 Haushalte zeitweise ohne Strom.

Die Brücken über den Öresund – zwischen Dänemark und Schweden – und den Großen Belt – zwischen den dänischen Inseln Fünen und Seeland – wurden aber mittlerweile auch für „windanfällige“ Fahrzeuge wieder freigegeben.